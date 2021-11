También una mamá nueva, esta escorpio famosa ha estado en la portada de la mayoría de las revistas e incluso ha estado en la cima de algunas listas de “la más sexy.” Le ha dado sus habilidades de actuación de escorpio a proyectos aclamados como Lost in Translation y su voz a cosas extrañas como Her.

Las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, bajo el signo zodiacal de Escorpio, tienden a ser fuertes, tenaces, de voluntad fuerte y sexys. Considerando la cantidad de escrutinio que los famosos soportan y la necesidad de ser inteligentes, innovadores y resistentes para sobrevivir a la industria , no es de sorprender que haya tantos escorpios famosos.

Una actriz, cantante y bailarina, no hay escena que Adrienne Bailon evite. Esta escorpio­ llegó a las primeras planas con su hermoso cuerpo de bikini durante su celebración de cumpleaños mexicana este año.

Más que un escritor, director o actor musical, MacFarlane es una fuerza de la naturaleza. El hombre detrás de uno de los shows de televisión de más larga duración y más desafiadores de la censura, su aguijón sigue puntiagudo, venenoso y casi mortal. No sorprende que el creador de Family Guy sea un escorpio.

¿A alguien le sorprende que la actriz conocida por su simulación realista y cómica de un orgasmo en un restaurante en When Harry Met Sally sea una escorpio? Lo supusimos.

Divertida y letal, seductora pero peligrosa, el humor y la habilidad de Whoopi la lanzaron a una carrera en el cine y la televisión, a través de una increíble interpretación en The Color Purple. Esta dramática escorpio ha tenido menos suerte en el campo romántico en el que sus pasiones han llegado lejos pero durado poco.

La escorpio famosa Kelly Osbourne ha hecho una carrera de picar a otras celebridades en el Fashion Police de E!. Kelly es la hija del rockero Ozzy Osbourne y Sharon de The Talk. Este año se hizo un cumpleaños con temática de Rocky Horror Picture para compensar el enfrentamiento que tuvo con Lady Gaga el año pasado.

14. Tracee Ellis Ross • Octubre 29

Esta actriz escorpio es la hija de Diana Ross y tiene un cabello similarmente genial. Agraciada en la pantalla pequeña y grande, es tenaz y atrayente, amante de los retos y los papels difíciles.

15. Thandie Newton • Noviembre 6

De la adaptación de Oprah Winfrey de la novela de Toni Morrison, Beloved, Newton interpretó al imposiblemente frágil rol principal. Tomando después otros proyectos riesgosos que han lidiado con el racismo, sexismo y otros temas pesados, esta escorpio es bella y filosa.

16. La escorpio Laura San Giacomo • Noviembre 14

La “otra” prostituta de Pretty Woman, la hermana dexy de Sex, Lies and Videotape y estrella de Just Shoot Me, San Giacomo ha transmitido su dureza neoyorquino-italiana a un personaje en pantalla complejo.