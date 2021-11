El mundo de las citas es difícil de navegar. No sabes dónde buscar, en quien confiar, lo que tu compañero de cena realmente quiere… diablos, a veces es difícil saber lo que tú quieres. No es fácil conocer a alguien y puede ser realmente difícil conocer a alguien que sea adecuado para ti. Tu signo del zodiaco puede ser el lugar para comenzar y noviembre es el mes perfecto para descubrir un poco sobre los escorpios. Salir con un escorpio puede necesitar que te acostumbres a algunas cosas. Pueden ser difíciles, son tercos y determinados a tener éxito. Pero también son apasionados, motivados y trabajan duro en todos los aspectos de su vida. De acuerdo al astrólogo Christopher Renstrom, “los escorpios son todo o nada cuando se trata de sus vidas emocionales.” Aquí hay 20 características de los escorpios que debes conocer antes de salir con uno. 1. A los escorpios les cuesta confiar Realmente tienes que ganarte la confianza de un escorpio pues no confían en nadie al 100% hasta que les hayan probado que son dignos de confianza. Se protegen por naturaleza y no les gusta ser vulnerables, así que tendrás que luchar para tener un lugar en su círculo de confianza. 2. Tienen mucha determinación Los escorpio no se rinden fácilmente y les encantan los retos. Son extremadamente determinados, a veces al punto del exceso. Así como los escorpiones (que pueden regenerar sus colas), los escorpios se recuperan de los obstáculos, resurgiendo más fuertes que nunca.

3. Deja al escorpio guiar A los escorpios no les gusta ser controlados; por el lado bueno son excelentes cuando están a cargo. Así que si sales con un escorpio prepárate para dejarlos guiar. Y si tienes una personalidad fuerte con muchas opiniones y un deseo de controlar tu relación, quizá quieras alejarte de este signo. 4. Los escorpios son independientes pero necesitan compañía Esta cualidad es algo contradictoria, pero a la vez describe perfectamente a un escorpio. Los escorpios se sienten cómodos trabajando solos, y no necesitan atención de los demás. Son sociales pero reservados. Dicho eso, mientras que pueden funcionar solos, siguen deseando compañía. Así que una vez que te ganes la confianza y amor de un escorpio, valorarán y protegerán tu relación.

5. Valoran la verdad No le mientas a un escorpio. Bueno, no le deberías mentir a nadie, pero NO le mientas a un escorpio. Ya sabemos que tienen problemas de confianza y una vez que te dejan entrar, una pequeña mentira puede arruinar lo que hayas construido. 6. No perdonan a los mentirosos No sólo odian las mentiras, no las perdonan. Y como pueden ser algo extremistas, si traicionas a un escorpio tú y tu reputación pagarán el precio. A los escorpios no les da miedo jugar sucio para vengarse o hacer que se conozca su decepción y enojo.

7. Los amantes escorpio pueden ser intensos Pondremos esto en la lista de “pros”. No podemos garantizar nada, pero los escorpios son famosos por ser excelentes en la cama. Les gusta experimentar y como les gusta tener el control, intentarán lo que sea para darte placer. Típicamente tienen mucho empuje sexual y suelen tener la mayor química sexual con otros signos. Sospechamos que Christian Grey era un escorpio. 8. Pueden ser posesivos Una de las características negativas de los escorpios es que pueden ser posesivos en sus relaciones. No es algo muy atractivo, pero su necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas hace que quieran controlar también a su compañero. Lo que significa que ya n o habrá almuerzos con tu ex ni llamadas amistosas con un antiguo interés amoroso. Eres suya ahora. Las buenas noticias son que no sólo son posesivos sino también protectores.

9. Con frecuencia tienen opiniones fuertes Nunca son indecisos. No sólo necesitan tomar decisiones en cualquier escenario, sino que siempre tienen opiniones fuertes con respecto a sus elecciones. No van a sentarse y dejarte ordenar el vino cuando salgan a cenar. Y si lo haces es probable que tu lindo escorpio te diga todo lo que no le gusta sobre tu elección. 10. Los hombres escorpio son muy dedicados Pueden tener una voluntad fuerte, ser muy apasionados y con mucha motivación, pero también son intensamente leales en todo lo que hacen. Y eso te incluye. Un escorpio será devoto a ti desde el día en el que se comprometa contigo y no mirará atrás, a menos, claro, que lo traiciones.

11. Los hombres escorpio no son sentimentales No esperes cartitas cursis o flores en el trabajo. Los hombres escorpio no son muy expresivos sentimentalmente en sus relaciones. Eso no significa que nunca se expresen o muestren amor, pero no serán los que pongan apodos cariñosos o te den rosas para el 14 de febrero. 12. Un hombre escorpio puede ser reservado Esto puede estar relacionado con su necesidad de protegerse y su desconfianza en otros, pero también tienden a ser muy reservados con respecto a lo que hacen. No te dirán todo sobre sí mismos y siempre tendrán aspectos de sus vidas que se guarden para sí. Es un método de auto-preservación. Intentan mantener algo de misterio e independencia para que no sean demasiado vulnerables.

13. Tienden a tener rencores Si decepcionas a un escorpio, no lo olvidará. Nunca. 14. Necesitan mucha atención Para alguien a quien le gusta la independencia y estar a cargo, ciertamente necesitan mucha atención y elogios. Los escorpios aman el éxito y trabajarán hasta el cansancio para lograr sus metas. Y cuando lo hagan, querrán elogios y admiración de tu parte, así que no olvides apreciar incluso los más pequeños logros.

15. Tienden a tener el control de sus relaciones Les gusta estar a cargo en sus vidas, sus trabajos y sus relaciones. Mientras que son compañeros intelectuales, también quieren a alguien a quien puedan controlar y dominar. 16. Los escorpios son cazadores pero no quieren esforzarse demasiado por obtener a su presa Ah, el juego de las citas; tan complicado y tan simple. Los escorpios son cazadores por naturaleza, así que les gusta trabajar para obtener el afecto de un compañero. Pero no quieren trabajar demasiado duro. Quieren saber que estás interesada pero no demasiado interesada, y sólo entonces empezarán su cacería.

17. Los hombres escorpio aman que sus mujeres sean sexys pero con buen gusto Los hombres escorpio son muy sexuales así que quieren a una compañera que experimente y sea aventurera con ellos. Pero también te tratarán como a una dama y esperan que lo seas, así que mantén siempre un nivel de elegancia. 18. Los escorpios encajan mejor con los signos de tierra o de agua Los signos de agua como Cáncer, Piscis y otros escorpios encajan bien con los escorpios. También funcionan con los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio.

19. No suelen encajar con los signos de aire o de fuego Por otro lado, los escorpios son una mala combinación con los signos de aire como Géminis, Libra o Acuario, y con signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario. Si uno de estos signos aplica a ti, ten cuidado antes de salir con un escorpio. 20. Los escorpios aprecian a las mujeres que son francas y honestas Los escorpios no buscan a alguien que los traicione o juegue con sus emociones. Mientras que les gusta tener el control, necesitan a una compañera que sea abierta, honesta y tenga sus emociones de frente. No les guardes secretos, no endulces como te sientes y demuestra tu lealtad siempre que puedas.