Escándalos de pastores hispanos que sacudieron a la comunidad

Escándalo de pastores hispanos. Rolando Fuentes, pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano Peniel en la ciudad de Anaheim, California, fue arrestado en febrero de 2020 bajo cargos de agresión sexual y de actos lascivos contra un menor.

El pastor hispano, de 53 años, fue detenido y acusado de múltiples delitos, entre los que se incluyen violación, agresión sexual, violencia doméstica y acoso a un menor.

Las autoridades creen que los abusos se cometieron en la sede de la iglesia.

Para el momento de la detención la policía identificó tres víctimas, y confirmó la relación con su posición de confianza como pastor y los crímenes de los que se le acusó de cometer.

El pastor Fuentes fundó la iglesia hace dos años y brinda sus servicios en español, en especial a la comunidad guatemalteca del sector. El pastor latino enfrenta una fianza de 1 millón de dólares tras ser arrestado en California.

APD arrested Rolando Fuentes on multiple sex related charges. A Pastor at Centro Familiar Cristiano Peniel Church 225 N State College Bl-It involves Fuentes’ position as a pastor in the church & the local Guatemalan community.

Are you a victim? Please call APD at 714-765-1697 pic.twitter.com/ZRh9gIKbtl

— Anaheim PD (@AnaheimPD) January 31, 2020