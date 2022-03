Ángela Aguilar pasó un amargo momento en las grabaciones de “La Herencia”

¿Fue menospreciada? La actriz Michelle Renaud ignoró por completo a Ángela Aguilar

Los fans se pronunciar a favor de Ángela: “¿Quién se cree esa actriz?” Ángela Aguilar humillación actriz: La reconocida hija de Pepe Aguilar, vivió un humillante momento que le hizo pasar una reconocida actriz de Televisa, y es que el momento del ‘desaire’ fue grabado y muy comentado entre los seguidores de Ángela Aguilar. Muchos se pusieron de lado de la intérprete de “Ahí donde me ven”. Michelle Renaud es la actriz que estará protagonizando a ‘Sara del Monte’ en el último proyecto de Televisa. Por su parte, Ángela será la encargada de interpretar el tema principal del melodrama titulado “La Herencia”. Pepe y Ángela estuvieron presentes en una de las grabaciones, pero el momento incómodo entre la actriz y la cantante quedó evidenciado, haciendo ver mal a la actriz protagónica. ¿Michelle Renaud humilló a Ángela Aguilar? La actriz protagónica de dicho melodrama ‘quedó mal vista’ al haberle hecho un desaire a la intérprete de regional mexicano, Ángela Aguilar. A pesar de que en el mes de febrero se estaba especulando mucho que la presencia de la cantante en la grabación sería porque iba a aparecer en la novela, la verdad es que solo será la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela. En algunos fragmentos de videos del dicho Melodrama dirigido por Juan Osorio, se pudo captar el momento exacto en el que Ángela y Pepe Aguilar llegaron a saludar a los actores, todo iba muy bien hasta que la cantante se acerca a Michelle Renaud, pues sufrió tremendo desplante por parte de la misma, ignorando por completo su saludo.

Ángela Aguilar humillación actriz: Perciben diferentes versiones de los hechos En los comentarios del TikTok, muchos comenzaron a especular que la actriz le podría tener celos a la intérprete de “Dime como quieres”. Mientras que hay otras personas que dicen que todo fue un error de perspectiva, y que no se captó el momento en el que la actriz si le correspondió el saludo. Otras personas dicen que en realidad Ángela no iba a saludar a Michelle, si no a otro actor, por eso no percibió el momento de interacción entre ambas. La verdad es que Renaud fue una de las primeras en compartir el tema interpretado por Ángela Aguilar, por lo cual se duda que ambas podrían tener una mala relación.

¿Se trató de un mal entendido? Michelle, de 33 años, compartió otro clip en su Instagram en donde canta una parte del tema “La Malagueña”, tema que interpreta Ángela Aguilar para la producción de Juan Osorio. Por su parte, la hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre, se destaca por ser un artista fuera de polémicas. La intérprete, ganadora de un Premio ‘Lo Nuestro’, ha pronunciado abiertamente su posición feminista, dejando en claro que siempre apoyará a las mujeres. Son éstas las razones por las cuales se puede llegar a creer, que solamente se trató de un mal entendido, ya que ninguna se ha pronunciado al respecto, ¿Tú que opinas? (AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO)

Ángela Aguilar humillación actriz: Se pronuncian los fans a favor de Ángela Por su parte, los seguidores de Ángela Aguilar, se pronunciaron en los comentarios poniéndose de lado de la cantante, pues según lo que dicen, se les hizo una actitud para nada buena por parte de la actriz. “Quema mucho el sol Michelle, Ángela es mucho mejor que la actriz esa”. “Michelle no le llega ni a los talones a Ángela, con la clase se nace y los AGUILAR SON los AGUILAR, familia de respeto y dinastía”, “Se topó con otra igual de arrogante”, “la educación se recibe en casa y los Aguilar son gente con educación no rabalera como muchos”, “La Michelle esa no le llega ni a los talones a Ángela, ella es una muchachita de casa hermosa”.

Majo, prima de Ángela, descarta que tengan conflictos Podrán compararlas en redes sociales o tratar de enemistarlas, pero es más fuerte el lazo familiar y el cariño entre ambas. “Los medios han intentado hacer mucho choque entre nosotras, pero ella (Ángela) está en su rollo, yo en el mío. De hecho, no nos vemos tanto como nos veíamos de niñas, pero el cariño y amor están porque la quiero muchísimo y quiero mucho a mi familia”, afirmó Majo Aguilar en entrevista. Frente a las especulaciones de que las hijas de Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar no se llevaban bien, ambas inicialmente negaron los rumores. Luego optaron por dar de qué hablar con comentarios la una a la otra, de manera sarcástica. Ahora las primas se encuentran un poco alejadas, pero no por alguna inconformidad sino a que cada una atiende compromisos laborales, dijo Majo. “Cada quien está en su rollo. Ellos (Pepe y sus hijos) están haciendo su espectáculo y yo me enfoco en mi trabajo. Amor hay muchísimo, eso me encantaría subrayarlo, pero ahorita cada quien está haciendo sus cosas, así lo marcó la vida, el destino”, expresó la cantante de 27 años. “Mi meta es estar haciendo música, cada una tenemos nuestro lugar y estoy contenta que a la gente le está gustando mi propuesta”, agregó. Informó Agencia Reforma.

Ángela Aguilar humillación actriz: Estrena nuevo álbum De acuerdo con Agencia Reforma, Majo actualmente promociona su álbum Mi Herencia, Mi Sangre, lanzado en octubre del año pasado y, hace unos días estrenó su sencillo “Te lo dije”, a dueto con el cantante colombiano Nabález. “Está muy buena la canción porque es cuando el corazón te está regañando, te cuestiona de ¿por qué te fuiste por ahí?, te dice: ‘te lo advertí'”, dijo. Además, Majo es parte del jurado en el reality Music Battles México a lado de Laura Zapata, Blanca Martínez “La Chicuela” y El Bebeto. El programa se transmite los sábados a las 20:00 horas, por Azteca Uno. “Estoy tomando esto con mucha humildad, desde el principio dije que lo que quería aportar iba a ser el corazón porque así hago mis proyectos. Entre los jueces, mucho de lo que nos decimos es choro, estamos jugando todo el tiempo, yo los respeto mucho a todos, es parte del juego que nos estamos divirtiendo.

Ángela Aguilar humillación actriz: Dice prima de Ángela que el respeto es fundamental “Está muy interesante que nos respetamos entre todos, pero de repente tenemos nuestras diferencias en opiniones y es lo importante para una buena crítica a los participantes”, compartió Aguilar. Por otro lado, en cuanto a su romance con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, la artista aseguró que pese a la diferencia de 16 años de edad entre ambos, esto no les incomoda. “Mucha gente cree que soy yo la de las fiestas, pero es al contrario, a veces le digo a Gil que me da flojera ir a fiestas, aquí es al revés. “Gil es una persona muy viva, con mucha energía, está padrísimo eso, me encanta la diferencia. Tiene mucha experiencia en la música, está padrísimo porque lo admiro y me encanta”, sostuvo. Informó Agencia Reforma