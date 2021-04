Fotos del cuerpo de “Tito el Torbellino. El cantante grupero “Tito el Torbellino” perdió la vida a los 33 años de edad. Su muerte causó asombro no solo de sus fanáticos también dentro del ambiente grupero, donde era muy apreciado por varios de sus colegas, como Larry Hernández.

Fotos del cuerpo de “Tito el Torbellino”: La despedida

Los acompañantes del cantante “Tito el Torbellino” salieron ilesos del ataque, per él no corrió con la misma suerte, lo subieron a un automóvil para trasladarlo al hospital del IMSS para recibir atención médica, lamentablemente los especialistas no pudieron hacer nada y reportaron su muerte.

Antes de ser trasladado al hospital y mientras su cuerpo se encontraba en el interior de un automóvil, personas que en aquel momento se encontraban en el lugar aprovecharon para tomar fotografías del cuerpo del cantante con las heridas de bala que le quitaron la vida. Ver la foto sin censura puede dar click AQUÍ