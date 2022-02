Todas tenemos encuentros incómodos de vez en cuando. Decimos cosas que no queremos decir, hacemos (literal y figurativamente) desastres, olvidamos los nombres de las personas, abrazamos cuando un apretón de manos hubiese estado bien… no somos perfectas, y cometemos errores, incluso en el trabajo. Pero aunque los encuentros sociales pueden ser olvidados y perdonados, la etiqueta en el trabajo necesita ser tratada con un poco más de sensibilidad. Después de todo, tu carrera está en juego.

Como Forbes informa, de acuerdo con Jessica Kleiman, coautora de Be Your Own Best Publicist: How to Use PR Techniques to Get Noticed, Hired, and Rewarded at Work: “A menudo dejamos que los errores y crisis dañen—incluso paralicen—, pero recuperarte de los errores en tu carrera no es tan complicado como puede que pienses. Realmente creo que cada crisis es una oportunidad; la mayoría de los errores son reversibles, así que es importante recordar que cómo respondas en tiempos difíciles muestra cómo eres como persona, del mismo modo que, si no es que más, cómo lo eres en los buenos tiempos”. En otras palabras, esas equivocaciones incómodas en la oficina, que piensas que te atormentarán por siempre, de hecho son reparables, si las manejas de forma adecuada. Aquí hay unos cuantos tips en etiqueta en la oficina para ayudarte a recuperarte de errores en el trabajo, porque seamos sinceras, pasarán, y probablemente pasarán seguido; pero es el cómo te recuperas de esas algunas veces vergonzosas, otras veces ofensivas, y siempre incómodas situaciones, las que determinarán tu futuro en ambos, dentro y fuera de la oficina.