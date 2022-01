Errores formato Crédito Tributario. Fue a través del portal de La Opinión que se dio a conocer que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que están investigando quejas de algunos de los contribuyentes, ya que señalan que el formato 6419 no refleja el monto correcto de los pagos recibidos en 2021 que corresponden al Crédito Tributario por Hijos.

El representante del IRS añadió que el objetivo de la agencia tributaria es que las personas que calificaron tengan la información que necesitan para presentar una declaración que sea clara y precisa. Este servicio público instó a los contribuyentes a que si tienen indicios de que las cifras no coincidan en el formato 6419 ingresen al sitio del Crédito Tributario por Hijos, donde podrán tener el acceso total para declarar.

Posteriormente agregó que quienes tienen este tipo de afectaciones cambiaron de cuentas o de banco en el mes de diciembre y quizá esa es la explicación ante la gran problemática. “Entonces, los formatos pueden no reflejar lo que el contribuyente realmente recibió”, expresó Corbin ante los medios de comunicación.

Por otra parte, si alguno de los declarantes llegara a colocar cierta cantidad de dinero en el formato 6419 sin verificarla, no hay tanto problema, ya que existe la posibilidad de que el IRS lo corrija automáticamente en la declaración, en caso de que la cantidad de dinero esté incorrecta.

Según informó el portal no fue hasta el mes de noviembre el IRS había emitido más de 11 millones de reembolsos por un total de $14,400 millones de dólares. Lo que data que fueron alrededor de 430,000 contribuyentes beneficiados con un promedio $1,189 dólares de devolución.

El IRS recomienda preparar la declaración de impuestos lo antes posible

Mediante el portal citado se comparte que si preparas una declaración de impuestos del año anterior, deberás imprimir, firmar y enviar tu declaración. Todo lo anterior es para que no haya ningún problema al momento de solicitar el reembolso de los impuestos otorgado por el IRS.

El IRS también estará enviando una serie de mensajes en noviembre y diciembre a las personas que no lleguen a reclamar el crédito tributario por hijos, con la finalidad de que las familias no pierdan el apoyo que se les ha otorgado debido al gran golpe que ha desatado la pandemia y se espera que para esos meses el error detectado ya no sea problema.