Es cierto, con la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca, tanto las detenciones como las deportaciones han disminuido, pero eso no quiere decir que un ‘error’ no le hagan caer en manos de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y termine comprometiendo su estancia en el país.

IDENTIFICACIÓN FALSA : Un inmigrante jamás debe presentar una “Green Card”, un número de Seguro Social o cualquier otro documento que no haya sido obtenido de forma legal en Estados Unidos.

Lo ideal sería que cualquier persona, nacional o extranjero, evitara a toda costa el cometer un delito y no solo en estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Sin embargo, algunos ‘errores’ suelen ser comunes entre inmigrantes y aunque parezcan minuciosidades es mejor esquivarlas para no tener problemas con inmigración. La Opinión enlistó el consejo de abogados y activistas:

Errores que cometen los inmigrantes

Los dos siguientes errores requieren que el inmigrante se encuentre alerta. DEPORTACIÓN VOLUNTARIA: No firmes ningún documento si no lo entiendes completamente, en especial si no comprendes inglés del todo. Es preferible pedir asesoría legal. Es probable que estando bajo custodia de ICE, pudieras estar autorizando tu deportación voluntaria.

DECLARARSE CULPABLE. Si usted no cometió ningún delito o falta, entonces evite declarase culpable. Nuevamente, es mejor buscar asesoría de un abogado que le ayude a respaldar su inocencia. Declararse culpable de cualquier delito no le ayudará con su situación migratoria.