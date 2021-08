El primer lote del pago del crédito tributario por hijos se realizó el 15 de julio, pero, según The Washington Post , varias familias de estatus mixto perdieron el beneficio económico en esa oportunidad debido al error que hubo en el sistema.

Los dejaron sin beneficio, pero ya hay respuesta oficial. Un número no precisado de familias se quedó por fuera del primer lote del pago del crédito tributario por hijos el mes pasado debido a un error del sistema causado por un cónyuge que tiene una ciudadanía o estatus migratorio diferente al de su pareja, explicó The Sun el jueves 5 de agosto.

El prestigioso periódico, citado por The Sun, también mencionó el caso de Lara García, quien no recibió los 850 dólares que le prometieron por sus tres hijos como parte de la mencionada ayuda económica.

Pagos perdidos

“No fue como el primer pago de estímulo en el que no me di cuenta de que no lo estábamos recibiendo debido al problema del estatus mixto. Pero todo indicaba que las familias de estatus mixto estaban listas para comenzar” a recibirlo, manifestó García al referido medio.

“Esperaba que, en julio, ese dinero extra estuviera ahí. Así que he planeado acorde a ello, tratando de ponerme al día con todo lo del año pasado”, agregó García, según el reporte publicado por The Sun.