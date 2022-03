Ernie Romero y Clifton Brookshire causaron la muerte de un inmigrante

Ernie Romero y Clifton Brookshire enfrentarán su proceso penal ante el juez J. Christian Becerra de la Corte Criminal 434 de Distrito en el Condado de Fort Bend . Hasta el momento de escribir ésta historia el juez no ha dictado cuándo será la primera audiencia.

Identifican a Ernie Romero y Clifton Brookshire

Los patrulleros del FBCSO que llegaron a la escena en la intersección de las calles Howell Road and Old Richmond Road, en una zona semirural, encontraron a un hombre hispano muerto de varios balazos. Los nombres de Ernie Junior Romero y Clifton Merrill Brookshire aún no surgían en la investigación.

Agentes de la División de Homicidios del FBCSO tomaron las pesquisas del caso. Los agentes pudieron descubrir la identidad del hoy occiso como Marlon Urías Zelaya, de El Salvador, y gracias a eso se pudo dar con los dos presuntos responsables en la tragedia.