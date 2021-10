A través de su cuenta oficial de Instagram, el también presentador mexicano, compartió una tierna fotografía en donde se podría observar a su madre, la señora Yolanda Longega recibiendo un tierno beso en la mejilla de parte del conductor, mientras él la abrazaba tiernamente por la espalda. Actualmente está instantánea ya cuenta con más de 15 mil me gusta,

El presentador y actor mexicano Ernesto Laguardia se encuentra de luto tras dar a conocer a través de redes sociales la lamentable muerte de su querida madre, la señora Yolanda Longega, noticia que incluso la conductora puertorriqueña de ‘Hoy Día’ Adamari López reaccionó y no dudó en dejar un comentario al respecto.

“Con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terreneal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el Dr. Enrique Laguardia y Mamá Grande”, mencionó el actor, quien a pesar de que se encuentra triste por el fallecimiento de su madre, esta en paz porque se podrá reunir con su padre.

A pesar de que el actor de telenovelas no reveló la edad de su madre, ni los motivos de su muerte, sí informó que su madre se fue en paz y rodeada de mucho amor de parte de sus seres queridos: “Partiste acompañada y rodeada del amor de tus cuatro hijos: Enrique, Víctor, Sergio y Ernesto, nuca te olvidaremos”.

Por supuesto que ella no fue la única artista que comentó esta publicación, ya que también estuvo presente la conductora Raquel Bigorra, Memo Del Bosque, Marcos Montero, Miguel Rodarte, entre muchos más, todos deseándole una pronta resignación, y acompañando a la familia del conductor mexicano ante este lamentable fallecimiento.

Ante esta irreparable muerte, muchos amigos y seguidores de Ernesto Laguardia comenzaron a dejar tiernos mensajes de apoyo, uniéndose a la pena que embargaba a toda la familia del actor. Entre los comentarios se encontraba los de la conductora y actriz puertorriqueña, Adamari López: “Lamento mucho la partida de ti mami. Un abrazo repleto de cariño para toda la familia”, comentó la ex de Toni Costa.

Enresto y Adamari López se conocieron en el rodaje de ‘Amigas y Rivales’

“Vean lo que me mandó un fan queda perfecto para el #tbt de hoy. Que gusto me da recibir fotos que hace años no veía. Con la hermosa @adamarilopez #ernestolaguardia”, escribió el actor mexicano al pie de imagem, en donde aparecía abrazando tiernamente a Adamari López, la cual luce una enorme sonrisa en su rostro.

Cabe destacar que ambos artistas se coincidieron en el set de rodaje de ‘Amigas y rivales’, telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa en el 2001, donde Adamari López fue una de las protagonistas, mientras que Ernesto Laguardia se interpretó a sí mismo en una participación especial.