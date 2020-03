El actor revive los recuerdos de cientos de seguidores

Ernesto Laguardia hizo una química muy buena con Adela Noriega

Actualmente, la actriz está fuera de los reflectores

El actor, Ernesto Laguardia recordó los momentos inolvidables que pasó al lado de la actriz, Adela Noriega, durante la telenovela ‘Quinceañera’, la cual se transmitió en 1987 en Televisa.

Ernerto Laguardia presumió a sus seguidores de Instagram, una fotografía de finales de los años 80, en la que aparece él y su excompañera de reparto, Adela Noriega, ambos luciendo aún como unos jovencitos.

“#tbt con la hermosa #adelanoriega en la presentación de Quinceañera #ernestolaguardia #quinceañera”, publicó Ernesto Laguardia en la fotografía, la cual causó diversos comentarios por parte de sus seguidores.

“@ernestolaguardiaoficial, ya no sé si recordar es vivir o es tristeza y esa novela estuvo muy bonita con la hermosa Adela Noriega”, “Los mejores!!!Como olvidar a Maricruz y Pancho en Quinceañera,excelente telenovela !!!”, “Adela reina de las telenovelas y el rey waoo que bellezas!”.

El famoso actor mexicano participó en innumerables telenovelas, convirtiéndose en uno de los galanes de su tiempo: “Muy hermosa Adela y Tú…que puedo decir…desde que te vi en esa telenovela me enamoré de ti… Fuiste mi amor platónico de mi adolescencia… Buenos días… Exitoso y bendecido jueves para ti y tu linda familia… Saludos”.

‘Quinceañera’ no es la única telenovela en la que Adelan Noriega y Ernesto Laguardia trabajaron juntos, también lo hicieron en ‘Amor real’, donde el actor interpretó a Humberto Peñalver Beristáin, hermano de Matilde Peñalver Beristáin, personaje al que dio vida la actriz, cuyo trabajo ha quedado muy presente para sus seguidores:

“Inolvidable pareja!!!. Y cuando hicisteis de hermanos en Amor Real, exactamente igual. Enormes!!”.

En Latinoamérica también fue transmitida la telenovela de ‘Quinceañera’, la cual trata de dos jovencitas que son amigas, Maricruz y Beatriz, personaje interpretados por Adelan Noriega y Thalía, respectivamente y los galanes Poncho y Gerardo, interpretados por Ernesto Laguardia y Rafael Rojas.

“Bella y guapo. No me perdí ningún capítulo de Quinceañera. Maricruz y pancho. Saludos desde Perú”, “Hola Ernesto de Paraguay te saludo como no olvidarse de Quinceañera”.

Ernesto Laguardia despertó los recuerdos de sus seguidores, quienes confesaron que desde adolescentes no se perdían un capítulo de la famosa telenovela juvenil. “Divinos. Esa novela fue lo máximo. Recuerdo que si no hacia mis tareas de colegio a tiempo mi mamá no me la dejaba ver”, “Waoo que lindo recuerdo tengo de esa época”, “Que hermosos, recuerdos muy bellos. Ernesto no cambia siempre con esa sonrisa tan divina ese talento y ese carisma”.

“Y aquí te conocí! Y viví ese amor en la pantalla como si fuera mío. Yo solo tenía 10 años pero me soñaba al príncipe como pancho. Todas las veces que llore viéndote llorar por Maricruz !! Hermosos me hicieron soñar. Recordar siempre es bonito. Recuerda lo que no ha sido bonito también por que enseña. Gracias por el recordo”, escribió una seguidora de Ernesto Laguardia.

“Me encantan!!! Mi vida en esa novela, siempre inolvidable!!! Gracias por recordar mi adolescencia en una foto! Saludos y besos”, “Bellos… la primera novela dónde te vi y jeje… hace poco estuve en México.. hubiese sido lindo verte en algún show.. pero bueno espero regresar”.