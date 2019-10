View this post on Instagram

Ernesto Barajas vocalista de @enigmanorteno …, fue llevado al hospital en la madrugada , después de su presentación en el Paso Texas ..,pues según me cuentan se empezó a sentir mal y mareado cabe destacar q desde antes ya se había sentido mareado en el avión. Al parecer le quizo dar un paro cardiaco …, fue trasladado a otro hospital para hacerle más estudios …,esta estable y bajo observación. 🙏🏼 Esperemos se sienta mejor pronto 🙏🏼