Los cambios en Telemundo siguen a la orden del día

Reportan que Erika Csiszer fue despedida de Un Nuevo Día

La presentadora de medios sociales permaneció ocho años dentro del programa

Los cambios en Telemundo siguen a la orden del día. Unas cuantas semanas después que se diera la salida del conductor guatemalteco Héctor Sandarti, reportan despido de Erika Csiszer de Un Nuevo Día luego de permanecer ocho años dentro del programa.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani quien compartió esta noticia en su cuenta oficial de Instagram: “Última hora!!! Fuera de Telemundo!!! @csierika su último café en @unnuevodia @telemundo. Fue a trabajar, la dejaron hacer el show y al finalizar le pidieron el carnet y la acompañaron para afuera!!!”.

Por su parte, El Diario de NY compartió un mensaje de la cadena televisiva Telemundo que confirma esta noticia: “Erika Csiszer, presentadora de medios sociales de ‘Un Nuevo Dia’, está saliendo del programa mañanero de Telemundo. Le agradecemos su compromiso, energía positiva y dedicación al programa y estamos seguros tendrá el mismo éxito en sus futuros proyectos”.

También, se supo, de manera extraoficial, que la presentadora y modelo venezolana no sería la única que saldría de Un Nuevo Día, ya que más adelante se anunciaría la salida de una de las tres conductoras del programa: Adamari López, Rashel Díaz o La Chiquibaby, sin contar cambios en la producción.

Hasta el momento, Erika Csiszer no ha informado a sus seguidores sobre su salida de Un Nuevo Día a través de sus redes sociales, incluso, en su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la modelo venezolana comparte su rutina para desmaquillarse todos los días.

“Aquí les muestro los productos que uso y pasos que yo sigo para quitarme el maquillaje a diario!!! Espero les sea muy útil”, escribió la modelo venezolana.

Aunque varias personas se mostraron interesadas en adquirir algunos de estos productos, varios más le preguntaron directamente sobre su despido de Un Nuevo Día.

“Siento mucho lo que pasó y pues a trabajar duro”, “¿Sigues en Un Nuevo Día?”, “Bella, ¿es cierto que no estás ya en Un Nuevo Día?”, “Hola, ¿qué tan cierto es que ya no trabajarás en Un Nuevo Día? Leí en una nota que la despidieron”, “¿Por qué ya no estarás en Un Nuevo Día?”.

A pesar de la insistencia de sus admiradores, Erika Csiszer no le respondió a ninguno de ellos.

Por su parte, en la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, usuarios dieron su opinión al respecto: “¿Y cuándo van a sacar a la Venenosa? Ella ha dado un millón de razones para que la saquen y no lo hacen”, “Adamari y Rashel también deberían de irse”, “Hubieran corrido a la Chiquibaby”, “No aportaba nada, cero carisma”, “No se perdió nada, no tiene carisma”, “Dios, están peor que Univisión”, “Las despiden por recorte de personal, no tienen dinero para pagarles, por eso es”.

