Pepillo Origel hace fuerte declaración

El conductor dice que ya lo hartó Erika Buenfil con sus videos de Tik Tok

La actriz mexicana le respondió a través de su cuenta de Twitter

¡Hay tiro! El conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, no se guardó nada y dijo que ya está harto de Erika Buenfil con sus videos de Tik Tok, pero con lo que no contaba era que la actriz mexicana le respondería a través de su cuenta de Twitter.

Con más de 50 mil vistas hasta el momento, el video en el que el conductor hace su confesión está disponible en el canal de YouTube de Unicable y lleva como título: “Pepillo Origel está harto de los Tik Toks de Erika Buenfil”.

“Erika Buenfil, hoy por hoy, ¿cuántos seguidores tiene?”, pregunta Pepillo Origel, a lo que un miembro del staff le dice que 5 millones 600 mil, y el conductor continúa: “Pues el día de ayer tiene 5 millones 599 mil 999 seguidores, porque yo ya no soy seguidor de ella. Quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus Tik Toks ya me tienen hasta…”, y en ese momento, el conductor hace una seña en su entrepierna.

“Ya es mucha payasada y también todos, son buenos cuates, todos los que están haciendo eso, pero ya, ¿o no te hartas?”, le pregunta a su compañera, Martha Figueroa, quien responde:

“Fíjate que si me hartan, pero a ver, pon tú, que tú eres Erika Buenfil, ¿no? Y que de repente en tu carrera ya no te dan personajes ni no sé qué, y de repente la vida te manda esta sorpresa que se llama Tik Tok, pues de ahí te agarras y haces 3 tonterías y empiezas a ganar seguidores, popularidad, dinerito”.

Justo en ese momento, Pepillo Origel interrumpe a Martha Figueroa para decir: “Dinerito, déjame decirte que también decía en una publicación, que aseguró que por ser la ‘reina del Tik Tok’ podría llegar a ganar alrededor de 50 mil dólares”.

Nuevamente, Pepillo Origel tomó la palabra para aclarar que, según dijo Erika Buenfil, eso no es cierto: “En eso tiene toda la razón del mundo, porque dice que le puede pasar algo, y el único pago que ha recibido, es el cariño de su público. Todos esos millones que se le habían ido ya regresaron”.

Despúes de que le propusiera a Martha Figueroa que hicieran juntos un Tik Tok, el conductor preguntó: “¿Quién la dirige a Erika? Porque no creo que tampoco tenga tanta gracia para hacer…” y en eso, el conductor se arrepiente y dice: “Ay, Erikita” y le manda varios besos.

Por su parte, Martha Figueroa aseguró: “Pues se supone que el hijo, ¿qué no? El pequeño niño es el que la dirige”.

Y en eso, Pepillo Origel cambia drásticamente de tema para hablar sobre el padre del hijo de Erika Buenfil: “Pues todo mundo supimos que nunca hubo una relación muy seria con Ernestito Zedillo”, a lo que Martha Figueroa respondió: “Que de hecho fue de una noche y pegó, ¿no? Según cuenta Erika”.

“Yo me juntaba mucho con la ‘güerita’, íbamos a Acapulco y todo y nos íbamos al ‘Baby’ y un día, estaba Luis Miguel y le coqueteaba a la ‘güerita’, y de repente, se fue Luis Miguel, y al rato que vienen y le dicen a Erika que Luis Miguel la esperaba en una fiesta que tenía en su casa, pero a mí no me invitaron”, finalizó el conductor.