¿Dulce venganza de Érika Buenfil?

La actriz mexicana reacciona a las acusasiones por lavado de dinero en contra de Inés Gómez Mont

Recuerda la vez en que la conductora reveló quien era el papá del hijo que esperaba Érika Las vueltas que da la vida. La actriz mexicana, Érika Buenfil reacciona a los problemas que tiene Inés Gómez Mont ante la justicia y envía contundente mensaje, recordando la vez en que la conductora confesó en exclusiva para Tv Azteca quién era el padre del hijo de la actriz, algo que “ella no tenían ningún derecho de revelar”. Relacionado Muere el compositor mexicano José Alfredo Jiménez Jr Esparcen rumor que el actor Roberto Romano es gay y ha andado con hombres por dinero (FOTOS) Inés Gómez Mont reaparece y dice ser inocente de acusaciones en su contra Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la conductora de espectáculos Inés Gómez Mont, y es que la mexicana actualmente está acusada de lavado de dinero y de pertenecer a la delincuencia organizada junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, un hecho que le ha traído un sin fin de problemas y órdenes de aprehensión. “Nunca he recibido ese dinero”: Inés Gómez Mont Fue el pasado 9 septiembre cuando se daba a conocer que un juez le había otorgado una orden de aprehensión a la conductora Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser acusados de delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así lo había informado el portal Foro TV en ese momento. Posteriormente a esto, la única que ha salido a dar la cara ha sido la misma conductora, quien afirma que es inocente, y que esos hechos son “complemente falsos”: “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero ni mucho menos he visto ni he tenido 3 mil millones de pesos en la vida (…) Y mucho menos bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”.

¿Dulce venganza? Erika Buenfil reacciona a los problemas de Inés Gómez Mont y envía mensaje Y es que a pesar de que muchas celebridades han dado su apoyo a la conductora, una de las actrices que no se quedaron calladas fue Érika Buenfil, quien no dudó en sacar un problema que tuvo con Inés Gómez Mont en el pasado, cuando ella reveló, sin el consentimiento de la protagonista, el nombre del papá de su hijo Nicolás. Mediante la cuenta de Instagram de @chamonic3, se logra ver la reacción que tuvo Érika ante los problemas que enfrenta la conductora de espectáculos ante la justicia, en donde dio a entender que la vida daba muchas vueltas y que ahora a ella “le tocaba estar arriba”.

Se venga; Erika Buenfil reacciona a los problemas de Inés Gómez Mont y envía mensaje A través de la cuenta de @chamonic3, misma que logró recuperar este comentario, se logra ver como Érika Buenfil argumentaba que Inés Gómez Mont reveló uno de sus más grandes secretos sin tener consideración por ella o por su hijo, comentando que el único objetivo que tenía la conductora en un principio era hacerle daño: En la publicación, la actriz de novelas mexicanas escribió lo siguiente: “Mi hijo es de Ernesto ¿pero ella? Está prófuga. Creyó que me hacía daño, solo se adelantó sin derecho de hablar. Allá dónde anda”, reaccionó Erika Buenfil ante los problemas que actualmente enfrenta Inés y su esposo ante la justicia.

Recuerda el problema que tuvo con la conductora; Erika Buenfil reacciona a los problemas de Inés Gómez Mont y envía mensaje Como se mencionó unas líneas atrás, fue en el año 2008 cuando la conductora de espectáculos, Inés Gómez Mont, revelaba en exclusiva para el programa de Ventaneando que el papá del hijo que esperaba Érika Buenfil, Nicolás, era hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Jr., algo que conmocionó no solo al público sino también a la actriz mexicana, debido a que no tenía pensado revelar esa noticia: “El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.” Ante esto, la cuenta de @chamonic3 comenta que esta información se la contó la esposa de Ernesto Zedillo Jr. a Inés, quien era en ese momento su amiga: “Inés se justificó al decir que era un favor que le pidió su amigo Ernesto y su esposa Rebeca, ‘a quien considero como mi hermana, y lo hicieron a través de mí para que se diera a conocer de la mejor manera posible”. VIDEO AQUÍ

“La vida da muchas vueltas”; Erika Buenfil reacciona a los problemas de Inés Gómez Mont y envía mensaje Tras esto, diversos seguidores de la cuenta de @chamonic3 comenzaron a comentar que ‘el karma era divino”, y que ahora le tocaba a Érika Buenfil disfrutar de como el tiempo ponía las cosas en su lugar: “Ni modo, tarde o temprano se paga todo, ya sea bueno o malo”, “El tiempo se encarga de poner todo en su lugar”. “Ayer lo disfrutó Inés, ahora lo disfruta Érika, así es de sencillo. La rueda gira para todos”, “Ahora estaría padre que Érika sacara la exclusiva de dónde está ella”, “La Gómez Mont dio la noticia con una alegría enorme. Se le olvidó que las embarazadas son muy vulnerables y Érika Buenfil aguantándose sus comentarios burlones”, “Recuerden que la vida es una ruleta y gira para todos, en ese momento Inés disfrutó ventilar esa noticia, ahora le está tocando a ella. Bien por Érika”.

Inés Gómez Mont reaparece y dice ser inocente de acusasiones en su contra La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, aseguró que las acusaciones en su contra y hacia su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por supuestamente haber recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias El Universal y su página de Instagram. "Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista", afirma Gómez Mont. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.

Dice que es inocente Asimismo, que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de decirse ser inocente al no haber cometido algún delito. "Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia". En el caso de desvío de recursos públicos y "lavado" de dinero por el que son buscados la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, un juez libró 10 órdenes más solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora ella permanece como prófuga de la justicia.

Órden de captura Las órdenes de captura además, de Víctor Manuel Álvarez Puga incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo. La Fiscalía General de la República señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Implicados Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social. De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre. En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.