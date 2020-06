Después de las acusaciones de Alejandra Ávalos, Erika Buenfil no aguanta y llora en una transmisión en vivo

La actriz pide que la dejen de molestar

“Mientras yo trabajo, otras personas hablan de mí en su casa”, expresó

Después de que la cantante y actriz Alejandra Ávalos acusara a las actrices Laura Flores y Erika Buenfil de humillarla, ambas actrices no se quedaron calladas y respondieron a través de sus redes sociales, pero Erika, en una transmisión en vivo, no aguantó más y se puso a llorar.

En un video que está disponible en el canal de YouTube de XclusivasTV, con el título “Entre lágrimas Erika Buenfil responde a Alejandra Ávalos” y que hasta el momento tiene más de 360 mil vistas, Erika Buenfil da su versión de los hechos.

“Gracias por el apoyo, se me cierra la garganta porque es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente que me quiso, gente que no me quiso, pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con el que todos luchamos día a día para salir adelante, hay cosas que no se valen”.

Cabe recordar que la cantante y actriz Alejandro Ávalos, en una entrevista que dio al programa Venga la alegría, aseguró que tanto Laura Flores como Erika Buenfil se encargaron de hacerle la vida “pedazos en muchas oportunidades”.

“Me trataron mal en su momento, me ofendieron, pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta y estaba yo en el centro nocturno desempeñándome con mi espectáculo, y desde la primera fila, así, ya sabes, a mis pies, me decían: ‘gorda’, ‘panzona’, ‘tienes celulitis’, así, me empezaban a gritar cosas: ‘ash, te crees mucho, ¿verdad?’”, expresó Alejandra Ávalos.

Después de esta acusación, Erika Buenfil le respondió con un video en Tik Tok, que también compartió en su cuenta oficial de Twitter, donde hizo una perfecta sincronía de labios con el siguiente mensaje: “Quiero que me veas la cara, de perfil, de frente, de perfil nuevamente. ¿Crees que tus comentarios van a detenerme? Ay, por favor. Cómprate una vida y cárgala a mi cuenta. Y tus comentarios”.

Pero parece que esto no fue suficiente para la actriz, ya que hizo una transmisión en vivo donde no aguantó más y lloró ante las acusaciones de Alejandra Ávalos.

“Y hablar porque se me antoja hablar, en lugar de desear cosas buenas o en lugar de desear amor o en lugar de tratar de estar unidos como mexicanos en momentos tan difíciles que estamos viviendo, a alguien se le ocurre hablar de algo que ni siquiera fue cierto”.

Erika Buenfil expresó que ella es una mujer con muchos años de carrera y muchos años de trabajo, además de tener un hijo y ser madre soltera “y nada más”.

“Déjenme de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie. Y no se trata de contar si fuimos si no hicimos y de insultarnos y ni agredirnos”, expresó la actriz visiblemente afectada por estas acusaciones.