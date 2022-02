Y es que la mexicana no dudó en mostrarse al natural desde una playa paradisiaca, en un traje de baño negro, optó por enseñar sus mejores atributos y dar a entender que no importa la edad para ponerse a ‘mover el bote’. Pero a Erika no le salió como esperaba, y la comenzaron a criticar.

Según información de Agencia Reforma, fue en una entrevista para TV Azteca donde Buenfil habló al respecto sobre estas declaraciones. “No tengo mucho que comentar, cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a la Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás”.

Erika Buenfil baile TikTok: La Bebeshita insiste en que Nicolás ‘le tira el rollo’

Daniela Alexis “La Bebeshita” insiste en que Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, sí le ha coqueteado a través de redes sociales. Luego de que la actriz dijera que su hijo no tiene novia ni pretendientes, la influencer asegura que el adolescente sí le manda mensajes, pero a ella le gustan mayores.

“La verdad es que no he hablado con ella (Buenfil), solamente vi la entrevista y es un niño que apenas estaba hablando con él, pero sí le dije claramente que hasta que cumpla los 18 años y no lo conozco.

“Solamente que me habló por redes sociales y él hace TikToks chistosos, pero nunca lo he visto en persona, pero a Erika sí la he visto en eventos, sí anda de medio coquetón, pero hasta ahí. Yo ya en mi siguiente relación ya quiero alguien mayor o de mi edad, porque (los más chicos) eran mujeriegos o se la pasan jugando”, dijo. Actualmente la también cantante tiene mucho trabajo pues se integró al programa MasterChef Junior, en donde le ayudará a los pequeños concursantes para lograr hacer sus platillos. “Mi personaje de Bebeshita es muy divertido, a mí me encantan los niños.

“Yo voy a hacer su cómplice, su nana, voy a estar con ellos y decirle que te falta eso, haz esto, el más chiquito tienen 8 y hasta 12 años, la verdad no me esperaba que son tremendos, me divierto mucho, me hacen reír, me acuerdo de cuando hago travesuras, me avientan papelitos con notitas, son muy lindos”, comentó. Con información de Agencia Reforma.