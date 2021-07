Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores al hablar sobre un tema que siempre se consideró privado para al actriz

En el programa de Yordi Rosado, la actriz habló a ‘corazón’ tendido de los detalles que vivió con Ernesto Zedillo Jr.

"Siempre voy a estar agradecida, eternamente", mencionó la actriz sobre el fruto de su relación con el hijo del ex presidente de México. Erika Buenfil habla Ernesto. El mexicano Yordi Rosado ha sorprendido por las entrevistas que las celebridades del momento le han concedido, llenos de emotividad suelen narrar episodios de sus vidas que muchas veces los fanáticos ignoran, además de que responden a las incógnitas que han surgido en otros medios de espectáculo y que siempre quedaron en silencio. Esta vez fue el turno de Erika Buenfil, una actriz que últimamente se destacó por resurgir a través de la plataforma de Tik Tok, donde la mujer sube contenido de humor, siguiendo las tendencias que marcan los jóvenes y siendo alguien constante, pero no siempre fue así. Erika se hizo conocida por actuar en diferentes telenovelas alcanzando la fama dentro y fuera del territorio mexicano, pero su carrera se vio opacada por una polémica que siempre la persiguió: su relación Ernesto Zedillo Jr. Erika Buenfil habla Ernesto: La entrevista con Yordi Rosado En esta entrevista Yordi Rosado presenta a la actriz Erika Buenfil, hablando sobre sus inicios en la actuación, las telenovelas que ha protagonizado pero sobre todo, sobre un episodio de su vida personal que siempre causó mucha controversia hace un par de años atrás y que hasta la fecha siempre causó cierto morbo a la audiencia. Empezó al entrevista con una confesión de Yordi hacia Erika, donde le dice que en un viaje él pensó en 'querer salir con ella' aunque se encontraba casado, y ella le contesta diciéndole que muchas veces las personas nunca llegan a conocerla íntimamente, porque no es como en las telenovelas o como se cree que es.

Erika Buenfil habla Ernesto: Cómo conoció a Ernesto Zedillo Jr. Erika Buenfil habló con sinceridad de cómo conoció a Ernesto Zedillo, que fue en una de sus visitas en el Beibi' O en Acapulco, donde el hijo del político había sido el que se acercó a ella, insistiéndole en que le diera su número de teléfono pero ella rechazó conocerlo, debido a que la diferencia de edad entre ellos. Al final ella terminó dándole el teléfono en una de sus visitas a 'Bar Bar' en Ciudad de México, donde accedió a conocerlo y 'ver' que pasaba, pero nunca pasó nada. Después coincidieron en una fiesta en yate en Acapulco en donde coincidió con el hijo y fue cuando sucedió su relación: "Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y zaz, quedo embarazada", contó a Yordi Rosado.

Erika Buenfil habla Ernesto: Cómo se enteró del embarazo La actriz comentó como fue darle la noticia del embarazo al hijo del ex presidente, diciendo que fue uno de los momentos más inesperados de su vida ya que ella se estaba cuidando para no salir embarazada y no sabía por qué con él es que estaba sucediendo su embarazo, por lo que no supo como actuar en tal situación. "El me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces ahí le digo 'yo tengo que decirte algo' y le digo, y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse… no, nunca dudó, 'pero qué vamos a hacer' Entonces yo decido tenerlo y él como que se aleja, no me dice nada… dijo 'me encantaría verte, a ver si mañana' y ya no lo vuelvo a ver", confesó.

Erika Buenfil habla Ernesto: Ya no contestaba las llamadas Tras darse a conocer el embarazo de Erika, el hijo del ex presidente de México relató que no lo encontraba después de que le confesó que estaba embarazada y que el número que tenía no contestaba, así que su única opción fue contactar a una amiga de ambos, quien le otrogó el numero a Buenfil después de insistir. "Él (Ernesto) reaparece como a mi cuarto o quinto mes de embarazo. Yo no paraba de marcar a los teléfonos anteriores, que no me contestaba nada. Entonces una amiga en común lo conocía y le dije: 'Te suplico que me des su nuevo teléfono'. Le marqué y me contesta", relató la actriz en su encuentro con Yordi.

Erika Buenfil habla Ernesto: No creía que estuviera embarazada En el relato, confesó que Ernesto Zedillo no creía que estuviera embarazada, por tal motivo no la iba a visitar ni estaba al pendiente de Buenfil, pero después de esa llamada ella quedó más tranquila al saber que él se encargaría de la situación y que iban a estar en constante comunicación, pero la situación no funcionó. "Él creía que yo no estaba embarazada. Le digo: 'Sigo embarazada y quiero verte'. Y lo veo. Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Yo me sentí mucho más tranquila. Me preguntó si sabía qué iba a ser y le dije que iba a ser hombre", dijo a las cámaras de Rosado.

'Mi mayor bendición' Como ha dicho en otras ocasiones, el nacimiento de Nicolás aunque no fue planeado, para ella significó lo mejor que pudo haberle ocurrido y que en la actualidad sólo podría agradecerle a Ernesto de hacer posible aquello. Dejó en claro que fue difícil el embarazo, pero que nunca se arrepentiría por lo que pasó. "Siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo (Nicolas)", mencionó Erika ante los cuestionamientos de Yordi, que en todo momento fue respetoso ante el tema de la paternidad de Ernesto Zedillo Jr, que causó controversia en aquellos años.

‘No me chin..ó la vida’ Pareciera que después de como se desarrollaron las cosas entre Zedillo y Buenfil, ella no tendría buenas palabras hacia él, pero fue todo lo contrario ya que aclaro que le había dado ‘el mejor regalo del mundo’ y que gracias a él había sido madre de Nicolás, por lo cual lo pasado siempre será eso, pasado. “No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado, que el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó pero no me chin…o la vida, es el papá de mi hijo. Me regaló al ser más maravilloso del mundo”, fueron las palabras de la actriz, después de asegurar que no había rencor hacía él.

Le manda bendiciones Ante cualquier rumor de rencor de parte de Erika, ella contesta sincera a Yordi, diciéndole que sólo puede desearle lo mejor a Ernesto, puesto que no es quién para juzgar sus acciones y que lo que pasó ya no le afecta, puesto que primero está el bienestar de su hijo, por quien la actriz vela en cualquier momento. Yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones. Si hoy o mañana Nicolás se acerca a él, tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida, eternamente, de la bendición de ser madre gracias a él”, dijo Erika entre lágrimas, en un momento muy emotivo de la entrevista. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Siempre apoyará a las madre solteras Debido a la situación que pasó con su hijo, Erika Buenfil mencionó en la entrevista con Yordi después de que él mencionara que retrataba la vida de muchas mujeres, por lo que ella siempre iba a estar apoyando a las madres solteras y que estaría defendiendo no sólo a su hijo, sino también la postura que maneja en relación a los cuestionamientos de la prensa, que en muchas ocasiones han sido crueles con las preguntas que le realizan. “Yo siempre voy a defender mi hijo, defiendo a las madres solteras y defiendo mi postura siempre. Me ha costado mucho trabajo, pero es el amor de mi vida, me ha costado un chin…o, pero soy feliz porque es mi hijo”, concluyó la actriz, ese doloroso tema que conmovió a los usuarios que siguieron pendientes a través de YouTube donde se transmitió este capítulo se estrenó el 4 de julio.