Érika Buenfil contó que había gente vigilándola fuera de su casa

La actriz continuó narrando la terrible experiencia: “Me hacían creer o no me decían que estaban varias personas afuera de mi casa, muchas cosas que ya después daré detalles me espanté mucho, me daban detalles muy específicos que sí me hacían creer o era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara…”, añadió.

Asustada, la actriz precisó que se encontraba dentro de su vivienda cuando todo sucedió vía telefónica, pero no especificó si se comunicaron a su celular o a un número de la casa: “No sabía qué hacer, nunca me había pasado y hago esta pedida de ayuda simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía qué hacer…”, dijo.