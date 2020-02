La actriz mexicana Erika Buenfil fue rechazada por su propio hijo

Pero el detalle quedó como una linda imagen familiar desde la cama de ella

Utiliza aplicación para cambiar su voz y preguntarle a Nico si la quiere y éste le dice que no

La actriz Érika Buenfil tiene una muy sólida relación con su hijo Nicolás, con quien ha presumido decenas de fotos en su cuenta de Instagram, pero en esta ocasión la artista subió un video en el que es rechazada por él mismo, mientras pasaban un momento alegre en su cama antes de dormir.

El material ya circula en las redes sociales y se puede ver claramente el rechazo de su hijo al momento en que la actriz le pregunta que si la quiere. Pero el desprecio a manera de broma, mientras ambos disfrutaban de un momento familiar en una de sus habitaciones, cobijados y listos para dormir.

Incluso, Érika Buenfil utilizó alguna aplicación en donde la voz está distorcionada y se escucha la voz parecida al de la famosa caricatura Alvin y las ardillas, un poco “chillona” y un tanto “chipil”, por lo que Nicolás le siguió la corriente y resultó en un video cómico que a muchos artistas y seguidores les encantó.

VEA EL VIDEO AQUÍ

El material de Érika Buenfil y su hijo Nicolás desde la cama lo subió la artista en su cuenta personal de Instagram, @erikabuenfil50 y hasta la tarde de este sábado 22 de febrero de 2019 superaba los 94 mil 430 reproducciones y tenía más de 740 comentarios.

El mensaje que subió la artista dice lo siguiente: “Good night. Me quiere no me quiere me quiere no me quiere”.

Inmediatamente en el video se observa a Érika Buenfil con su hijo Nicolás y escucha el siguiente diálogo:

Érika: ¿Ya no me quieres?

Nicolás: No.

Érika: ¿Estás seguro que no me quieres?

Nicolás: No

Érika: ¿Sí me quieres o no?

Esta interacción desató la reacción de los usuarios y provocó risas en la mayoría de ellos, por lo que el administrador del famosos programa El Gordo y la Flaca colocó emoticones.

Inmediatamente una mujer escribió sobre la chusca escena: “Qué bello hijo se ven súper unidos y cómplices, excelente actriz y mamá!y ahora también excelente cocinera, saludos Érika, todo un ejemplo de mujer”.

“Les amo, me encantó, muy tiernos mis reina. Bonita noche”, “Amo esta relación mamá e hijo jajajaja”, “Me encantó, cuánto amor de una madre por su hijo”, “Él ayudando a mamá, me encantas Érika jiji, se ve tierno ese video”, les comentaron otras personas.

Otras más le dijeron a Érika Buenfil y su hijo Nicolás que tratarán de tomar su ejemplo: “Jaja intentaré hacer así con mi hijo jaja”.

Alguien más le halagó por la calidad de mujer que al estar con su hijo Nicolás: “Con todo respeto Érika, eres genial y tu hijo esta muy guapo, pero ¿Qué tu hijo no tiene amigos? ¿Y tu por que no te buscas un novio?”

El amor de la gente por la actriz no tiene fronteras y desde Estados Unidos alguien le escribió: “Me encantan, son el dúo mas padrísimo y lindo del Tik Tok. Saludos a los 2 desde USA”.

“Qué ternuritas, linda noche hermosa mami e hijo”, “Genial un abrazo desde Bilbao España”, “Se oye tiernísima tu voz, tu niño se quiere reír”, “Dios mío qué cosa tan hermosa Dios los bendiga siempre”, “Él te ama hermosa… jejeje super video”, le dijeron otras personas a Érika Buenfil.