“Wow ya Que salga del closet no ? Los dos Andrea y él”, “Sí a kilómetros sé nota lo desviado”, “Las puertas del closet se están abriendo”, “Que mal plan, entre broma y broma la verdad se asoma”, “Andrea Legarreta le dio permiso”, “No era tornillo era tuerca, dijo el mecánico”, “La excusa es que dicen que estamos en el siglo 22 o sea que no importa con quien te metes”, son algunos de los comentarios que internautas plasmaron. Archivado como: Erik Rubín sale closet.

El video que fue posteado a través de Instagram por Chisme en Vivo, cuenta con más de dos mil Me Gusta y supera los doscientos comentarios en donde los internautas reaccionaron ante la acción comprometedora de Erik Rubín, sacando sus propias conclusiones y asegurando que el esposo de Andrea Legarreta había salido del closet.

“Eso se miro raro”, “Rosita fresita”, “Como quiera Andrea Legarreta lo permite”, “De seguro para su esposa esto es más que normal en cada una de sus presentaciones”, “Omg lo q se ve no se juzga”, “Una nueva exploración sexual la vida del mundo”, “Bisexual a la vista!!!”, “Al rato sale la Andrea diciendo que se tienen toda la confianza del mundo y que eso es un gesto de hermandad”, se puede leer.

Pero eso no fue todo, pues muchos de los internautas seguían afirmando que Erik Rubín por más broma que haya sido da el aspecto de que su preferencia sexual se está inclinando hacía otro lado, mientras que otros afirmaban que para Andrea Legarreta es algo muy normal y que le da permiso de divertirse de esa manera.

Inclusive en los comentarios agregó una usuaria que hace tiempo la presentadora de ‘Venga La Alegría’, Anette Cuburu había hecho la confesión de que el matrimonio de la conductora de ‘Hoy’ estaba basado en puras apariencias y que realmente Andrea no era feliz a lado de Erik Rubín.

Lo que sí es seguro es que Erik se volvió el centro de atención y se encontraba en boca de todos luego de que realizara semejante acto en pleno concierto con un hombre, pues aseguran que Apio Quijano sí es homosexual, por eso mismo no ponía resistencia ante el acercamiento de Rubín hacía él. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

Esta no es la primera vez que se habla del controversial tema

Esta no es la primera vez que se dice que Erik Rubín ha salido del closet, pues el mes pasado de octubre corría el mismo rumor luego de que la pareja de la presentadora del programa matutino ‘Hoy’, fue captado proponiéndole a un reconocido actor que se dejara consentir por él y plantarle un beso.

Pues resultó que el ex Timbiriche, Erik Rubín, destacó que no existen diferencias ante el amor, pues cuando se estaba llevando a cabo la presentación de ‘Jesucristo Superestrella’ le plantó un beso a Yahir, y ahora trató de hacer lo mismo con Apio Quijano, por una u otra cosa no paso de un supuesto coqueteo. Archivado como: Erik Rubín sale closet.