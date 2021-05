El cantante Erik Roberto por fin se quita las botas y el sombrero

El integrante del Charro y la Mayrita complace a su esposa

Sus seguidores quedaron impactados al ver al influencer El famoso cantante hispano Erik Roberto, integrante del Charro y la Mayrita, constantemente aparece con su tradicional vestimenta al estilo vaquero, con sombrero y botas, por tal motivo se le conoce como el Charro, y en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al aparecer vestido de otra manera. El Charro se hizo viral cuando alguna vez en sus famosos videos que publica en su perfil de red social, ofendió a todos los hispanos, llamándolos “pueblos pulgosos”, ya que menciona que esas personas que van a los Estados Unidos solo para drogarse y malgastar el dinero no deberían de llegar. El Charro se quita las botas y el sombrero En esta ocasión compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde por fin se cambio se vestimenta de vaquero, para lucir un short y tenis deportivos acompañados de una gorra, cabe mencionar que el cantante en su post subió el antes y el después de como se ve con la ropa distinta. De inmediato los internautas comenzaron a reaccionar a la publicación del Charro Erik Roberto, en donde al parecer no les agradó ver al hispano vestido de otra manera, y por lo que se puede observar en la instantánea, tampoco a él le gusto mucho lucir así, por el gesto que hace en la foto.

Erik Roberto botas sombrero: ¿Petición de su esposa? En la imagen compartida en su perfil de red social, El Charro dejó un mensaje sobre la nueva apariencia que tiene después de despojarse de su tradicional atuendo donde incluye botas y sombrero, el escrito da entender que fue su esposa Mayra Torres quien lo ‘obligó’ a cambiar de apariencia. “Ahí esta. Por que La Mayris y ustedes lo pidieron por fin me quite el sombrero y la botas @lamayrita89″. Fue el mensaje que dejó Erik en la publicación, donde al parecer, estuvo complaciendo a su esposa, cabe mencionar que en la instantánea realiza un gesto de desagrado por su nuevo look.

Erik Roberto botas sombrero: No están de acuerdo con el cambio Inmediatamente los seguidores comenzaron a comentar la foto, incluso llegaron a criticar al cantante hispano por sus delgadas piernas y a la mayoría no les agrado el cambio: “Tienes piernas de pollo”, “No más no se vaya ir al jaripeo en Caballo y shorts”. Hubo muchos que prefieren que use la vestimenta vaquera: “Nooo! Póntelo mejor”, “Mejor la botas y el panta”, “No el se siente perdido y desorientado sin su vestimenta”, “mejor el pantalón y las botas”, “No mejor con botas y sombrero”, “Ponte mejor las botas y el sombrero”, “Mejor ponte el sombrero”, “nooo! Mejor póngase las de nuevo”.

Erik Roberto botas sombrero: El Charro y la Mayrita Erik Roberto Torres y Mayra Torres son una joven pareja con 10 años de matrimonio. Esta pareja de hispanos con sus clips han inspirando a miles de matrimonios a vivir una vida mejor. Ya que constantemente publican videos sobre las cosas cotidianas que suelen vivir las parejas. En su perfil de red social informa que Erik y Mayra de El Charro y la Mayrita, radican en Terrell, Texas con sus tres hijos Valentina, Erik y Amalia. Erik Roberto mejor conocido como el Charro es un cantante de música ranchera, que se hizo famoso por ofender a los hispanos.

Erik Roberto botas sombrero: El Charro afirma ser un ‘coyón’ para las inyecciones Anteriormente a través de su cuenta de Instagram donde el cantante hispano que alguna vez ofendió a los mexicanos, subió la grabación donde le están aplicando una vacuna en el brazo, el cual se le puede ver bastante nervioso, incluso cuando le tomaron la temperatura. “Soy un coyón para las inyecciones. Por eso amo y respeto mucho a la Mayrita que aguantó tres cesáreas para hacerme padre de tres bellezas @lamayrita89″, fue el encabezado del clip compartido donde confiesa tenerle mucho miedo a las agujas tal y como se le ve en la grabación.

Erik Roberto botas sombrero: Estaba nervioso Durante la grabación donde estaba filmando su esposa Mayra Torres, se le puede ver al cantante hispano Erik Roberto bastante nervioso por la aplicación de la inyección que recibiría en el brazo, incluso cuando la Doctora le toma temperatura en el cuello, este hace un grito de nervios. Luego el momento llegó y fue cuando Erik se levanta la manga de su camisa para alistarse, ya que la Doctora ya tenía preparada la vacuna que le iba a aplicar al Charro en su brazo izquierdo, por lo que el mexicano solo podía sonreír, pero a causa de los nervios que le provoca esta situación.

Erik Roberto botas sombrero: El momento de la inyección Luego de subirse la manga de su camisa, el personal medico que le aplicaría la inyección le pregunto al Charro si quería ver cuando esta lo inyectara, a lo cual el cantante respondió inmediatamente que no, y se volteó para el otro lado, para no observar el momento que tanto terror le causó. Entonces fue cuando por fin lo inyectaron, pero de una manera bastante rápida, lo que ocasionó que derramara un poco de sangre de su brazo, y por tal motivo la Doctora le colocó una cinta para que dejara de tirar sangre, y comenzó a limpiarle en el área donde se la aplicó. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Seguidores atacan a la Doctora Tras ver como le aplicaban la vacuna al Charro quien sufrió mucho en ese momento, varios seguidores de la cuenta El Charro y la Mayrita, comentaron al respecto, evidenciando a la Doctora de no poner bien la inyección, afirmando que por tal cosa su brazo comenzó a sangrar bastante. “Esa doctora no sabe inyectar lo metió muy rápido por eso sacó mucha sangre”, “no es buena para poner vacunas tenía que aspirar para ver si no tenía sangre no buena “, “No tiene por qué sangrar”, “Muy brusca, yo como que vi que no le puso nada”, “Esa doctora andaba en sus días”, “Yo como que vi que no le puso nada chequen bien el video”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Erik Roberto botas sombrero Charro y la Mayrita

Continúan las criticas a la trabajadora de la salud “Esa enfermera ni estilo tiene primero tiene que checar que no tenga aire la inyección, segundo limpiar el área de la inyección lo cual lo hizo, tercero ponerle algodón rápido para que no salga mucha sangre de la inyección y rápidamente ponerle la curita, no tiene nada de gracia esa mujer lo hizo de muy mala gana no tiene gracia”. “Medio salvaje la enfermera”, “Pero eso no le colocó nada toca mirar bien la jeringa y la forma de colocarla pura mentira”, “Wow le puso la curita y no le limpió la sangre, lo hizo después”, “Te puso horrible la inyección”, “¿porque tanta sangre?”, “Esa doctora inyecto con odio!!! Dios mío que brusca inyectando!!! Pobre los niños que lleguen a sus manos”. Archivado como: Erik Roberto botas sombrero Charro y la Mayrita