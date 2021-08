Ericka McDonald es acusada de matar a su madre Terri Mendoza

La joven Ericka McDonald fue hasta la recámara de su mamá y comenzó a apuñalarla hasta que Terri Mendoza quedó mal herida. Luego también atacó a su tía hasta que la dejó muy mal herida. La chica se fue entonces del departamento. El nombre de la tía herida, de 63 años, no será revelado en esta historia. Ericka McDonald también es madre de tres niños.

De acuerdo a los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Houston, el pasado lunes 16 de agosto del 2021 a las 9:00 de la noche la joven Ericka McDonald, quien llevaba una máscara en el rostro para no ser identificada, se coló por una ventana y de manera furtiva en el departamento de su madre Terri Mendoza.

De acuerdo con el reporte del HPD los agentes que llegaron al departamento, alertados por la llamada de Terri Mendoza, se encontraron con Ericka McDonald en estado de intoxicación y quien presuntamente acababa de atacar de manera violenta a su madre y tía por un motivo que no está consignado en la investigación.

Por el primer caso los policías no presentaron cargos

Sin embargo, los patrulleros del HPD decidieron no presentar cargos en contra de la joven Ericka McDonald y le ordenaron que se fuera su casa para que calmara su ira. Pero la muchacha no pudo controlar su temperamento. En la noche volvió a la casa de su madre Terri Mendoza y se coló por la ventana principal del frente y armada con un cuchillo.

Pese a que Ericka McDonald estaba enmascarada, no se detalla qué tipo de máscara llevaba, su tía logró reconocerla mientras la muchacha la apuñalaba. Los agentes de la División de Homicidios no saben si la chica se fue porque creyó que había matado a su tía o porque a ella no tenía intención de quitarle la vida.