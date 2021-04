Según la investigación de los agentes de la División de Homicidios del HCSO, el domingo 25 de abril del 2021, a las 11:21 de la noche, Erick Alberto Solache Araujo llegó al Mission Regional Medical Center , ubicado en el 900 South de Bryan Road en la ciudad de Mission, Texas, y clamó por ayuda para su esposa herida que traía en su carro. No se detalla qué tipo de vehículo era.

La policía comienza a sospechar de Erick Alberto Solache Araujo

Un par de patrulleros del HCSO fue al lugar en el que Erick Alberto Solache Araujo aseguró haber encontrado a su esposa, Karen Alexia López, atrás de la casa de la familia para realizar lo que ellos pensaban que sería una investigación criminal de otro tipo y para buscar a quien presuntamente había atropellado la mujer.

Sin embargo, al revisar la supuesta escena del crimen los agentes del HCSO no encontraron evidencia consistente con el testimonio del hombre. No había señales de un atropellamiento, en el canal no encontraron indicios de que la mujer hubiera estado ahí y tampoco había marcas de un auto que frenara o acelerara de forma repentina.