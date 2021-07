Hace unos días a unas cuantas semanas de cumplir 90 años de edad, la actriz mexicana Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada, de acuerdo con información del programa Venga la Alegría de TV Azteca, y las reacciones en redes sociales no se hacen esperar. Flor Rubio, periodista de espectáculos, compartió en un video que está disponible en las redes sociales de este show matutino que les llegó el trascendido que, desde la noche del domingo, Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada, aunque se desconocen los detalles exactos.

“Sin querer alarmar a nadie, por supuesto, y deseando que todo esté muy bien, sí se trata de un tema de presión (arterial), combinado con la edad de doña Silvia, es delicado.”, se dijo en este show matutino, además de recordar que, por más que se ha intentado mantenerla alejada de los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, esto no ha podido ser posible, lo cual seguramente la ha afectado. Archivado como. Eric del Castillo hospitalizado Silvia Pinal.

“Respecto a la información de que mi mami está en el hospital es solo para realizarle unos exámenes de rutina. Todo está bien”. Cabe recordar que no es la primera vez que Sylvia Pasquel ha tenido que salir a desmentir que su madre se encuentre delicada de salud. Archivado como. Eric del Castillo hospitalizado Silvia Pinal.

No pasó mucho tiempo para que la también actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, se comunicara con el periodista Javier Poza a su programa de radio para aclarar la situación por la que estaba pasando la Diva del cine mexicano que repentinamente fue hospitalizada en la Ciudad de México:

“Amigos, qué pena que tenga que hacer este video para desmentir lo que anda circulando en las redes sobre el fallecimiento de la señora Silvia Pinal; esto no es cierto, mi mamá está perfectamente bien de salud, está en este momento celebrando el cumpleaños con su bisnieta Michelle y Camila y Stephanie, están todas juntas en un restaurante comiendo y celebrando. Mi mamá está mejor que nunca, está preciosa, está hermosa, está saludable”. Archivado como. Eric del Castillo hospitalizado Silvia Pinal.

Fue el pasado 18 de junio que Sylvia Pasquel compartió un video, el cual está disponible en las redes sociales del programa Chisme No Like, donde tuvo que desmentir que su mamá había fallecido luego de los constantes rumores que se habían presentado.

Sylvia Pasquel pedía que no creyeran esas mentiras sobre Silvia Pinal

En este mismo video, Sylvia Pasquel confesó que su mamá estaba viviendo momentos de su vida maravillosos y sobre todo con amor y en compañía de toda su familia: “Así que no crean esas mentiras y qué mala onda de las personas que inventan esas noticias tan desagradables”.

Por último, se expresó de la siguiente manera: “Hay Silvia Pinal para rato, así es que por favor no se preocupen y dejen de estar inventando esas cosas tan feas. No está padre”. No pasó mucho tiempo para que usuarios le demostraran su apoyo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como. Eric del Castillo hospitalizado Silvia Pinal.