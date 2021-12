Eréndira Ibarra habla en exclusiva sobre Matrix Resurrections

La película se estrenará el próximo 22 de diciembre

La mexicana es parte del elenco de está cuarta entrega Eréndira Ibarra Matrix Resurrections. Este próximo 22 de diciembre llega a la pantalla grande la cuarta entrega de la saga de Matrix, llevando por nombre de Resurrections. Mucho se ha especulado sobre el elenco de quienes serán los nuevos personajes, y destaca el nombre de una artista mexicana en esta nueva película de Warner Bros. La actriz mexicana Eréndira Ibarra Klor será quien aparezca en la nueva cinta a lado de actores de renombre como lo son el protagonista Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) y Niobe (Jada Pinkett Smith). Anteriormente, había compartido algunas imágenes sobre la película en su cuenta de Instagram. Eréndira Ibarra habla sobre Matrix Resurrections A sus 36 años de edad ha destacado por su participación en varias telenovelas y películas cómo Deseo prohibido, Ingobernable, Sense8, A ti te quería encontrar, y ahora en la nueva entrega de Matrix Resurrections. La mexicana ha estado muy activa en redes sociales subiendo distintos posters de la nueva cinta, según Infobae. De acuerdo a lo anunciado por Warner Bros, Matrix Resuctions llegará a cines y a la plataforma de HBO Max el próximo 22 de diciembre. Junto a Eréndira estarán nuevos actores como Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Max Riemelt, Toby Onwumere, y Yahya Abdul-Mateen. Ahora habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto en su carrera.

Eréndira Ibarra Matrix Resurrections: Platicamos un poco de Lexi y de ¿Cómo llegó a ti? “Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente y muy emocionada para presentarles este hermoso proyecto de amor que es Matrix Resurrections. Con Lana inició una amistad muy importante para mí desde hace seis años, cuando empezamos el proyecto de Sense8 y mi personaje de Daniela Velázquez”. Creo que hubo un reflejo de almas muy fuerte entre las dos. O sea, creo que entre obviamente como todos los que salen ahora de Sense8. Somos una familia, pasamos mucho tiempo juntas, hablamos de muchas cosas, hemos tratado de crecer y superar muchos obstáculos, como familia. Y ahora este es como el gran regalo que nos dio Mamá Lana.

Eréndira Ibarra Matrix Resurrections: Habla su personaje en la película Fue así de que ella nos reunió en Nueva York que estábamos visitando a un amigo por su boda y nos avisó que nos había escrito unos pequeños personajes. Cuando nos dijo eso, obviamente nos emocionamos muchísimo y quedamos como con la ilusión de que pues voy a hacer un árbol dos y voy a hacer el árbol dos más feliz del mundo. Y si soy extra, también voy a ser la extra más feliz del mundo. Es cuando después leí el guion y vi la importancia que tiene el personaje de Lexi y que aunque son momentos pequeños, le da como justo unos giros impresionantes a la historia. Me emocioné muchísimo y lo agradecí infinitamente. El personaje como que enaltece las cosas, que creo que Lana ve en mi que le gustan de mí y eso me hizo sentir como que siempre sufro con el síndrome de la impostora. Pero en este caso era difícil de tener porque tenía muy claro que Lana me quería ahí y eso es algo que jamás le voy a terminar de agradecer, por ese voto de confianza.

Eréndira Ibarra Matrix Resurrections: Sobre Lexi, platicamos un poco de que retos significó hacer el personaje “No es lo mismo, porque además, si estás tomado en consideración que hay 100 extras y los mejores actores del mundo haciendo su chamba y la última cosa que quieres escuchar es corte, porque Eréndira no pudo, le salió mal o algo así. Entonces había un nivel de presión muy fuerte donde teníamos que ser perfeccionistas en todos los sentidos”. “Estábamos, eso sí, acompañadas por las mejores del mundo, los mejores del mundo. Desde los mejores stones del mundo de Jonathan Eusebio, con los mejores armeros del mundo. Trabajamos e hice mucho trabajo de armas. Para mí lo más complicado era eso, yo quería que en ningún momento frenarán algo porque yo la cagué. Pues nada te puede preparar para esto, pues yo hice Jiu Jitsu brasileño, hice Muay Thai, hago Crossfit, hago mucho entrenamiento físico, pero nunca había hecho kung fu”. Archivado como: Eréndira Ibarra Matrix Resurrections

¿ Cómo fue trabajar con Keanu Reeves y con un elenco de primer nivel? “Fue increíble la verdad es que me gusta mucho decir que todos los memes de Keanu Reeves tienen razón. O sea, es el hombre más buena onda del mundo, es el actor más entregado y generoso que hay. Fue como muy bonito tener esa oportunidad, porque a pesar de que sí conozco, los sets y de hecho mi papá me llamaba y me decía cuéntame de los juguetes que están usando, como son los rings, ¿Qué cámaras traen?, ¿Cómo son?”. “Me encantaba como asombrarme todos los días de la tecnología con la que trabajábamos y de la entrega que tenían cada uno al momento de hacer sus personajes era todos los días, era una lección de producción y todos los días era una lección de actuación que voy a agradecer infinitamente y que además siento que se va a traducir a todos los trabajos que tenga de ahora en adelante, no solo como actriz, sino sobre todo como productora”. Archivado como: Eréndira Ibarra Matrix Resurrections

¿Recuerdas en 1999, tal vez cuando viste la primera parte de esta saga, no sé si en ese momento tú tuviste algún presente y dijiste yo voy a estar ahí? “Jamás ni en mis sueños más locos de toda mi existencia me imaginé estar hoy promocionando Matrix porque salgo yo en ella. Cuando yo la vi, estaba pasando por una como crisis de mi adolescencia un poco fuerte y como que yo fui en un plan muy domingo palomero de voy a disfrutar la peli con mis amigas y salí transformada”. “Me dio como me dio esperanza, me dio certeza de que si no te gusta tu realidad tienes la posibilidad de cambiarla. Me inspiró a seguir luchando por las cosas en las que creo, por sostener mi voz y mi espacio y mi sueño en la vida era ser Trinity. Entonces este creo que por ese lado sí puedo decir misión cumplida de alguna manera”. Archivado como: Eréndira Ibarra Matrix Resurrections

¿Esta nueva cinta, cómo la defines? “Pues siento justamente Matrix Resurrections que tiene la nostalgia de la primera. Está llena de verdades, de verdades como puños, de esos que te transforman pero envuelta en entretenimiento puro. Les va a encantar. Estoy segura y creo que nos va a dar mucha esperanza al saber que juntos y juntas. Somos más fuertes y podemos con todo. No importa qué sistema de opresión se nos venga encima, en familia y agarrados de la mano, podemos con todo eso y más. “Mi corazón explota de gratitud y de alegría. Finalmente les presento con todo mi amor a Lexy, uno de los personajes más retadores y hermosos que me ha tocado vivir. @thematrixmovie llega a cines a nivel mundial el 22 de diciembre”, escribió en unos de sus posters de las redes sociales. Archivado como: Eréndira Ibarra Matrix Resurrections