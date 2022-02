Erasmo Provenza sufre terrible accidente “Lo peor es que es venezolana”

“¿Pero porque me quieres bajar del carro?” Le dice la mujer a Erasmo, mientras que el la sigue grabando y le dice “Pero bájate”, mientras que la conductora que iba en estado de ebriedad continúa alegando que no se bajará de su coche, por lo que evidencia que ella quería darse a la fuga.

Erasmo Provenza sufre accidente: El ex competidor del Exatlón Estados Unidos, Erasmo Provenza, fue víctima de un terrible accidente que vivió hace unos días, en donde la culpable, después de chocarlo se dio a la fuga. El deportista ha estado expresando su enojo mediante su Instagram, en donde no ha dejado de publicar cosas sobre el incidente…

Así es como explica la gravedad del asunto

Erasmo compartió una fotografía con un texto en inglés, que traducido dice lo siguiente: “Dependiendo de las circunstancias, una persona que maneja bajo los efectos del alcohol o de las drogas y huye de la escena del accidente, también será culpable de otros cargos , así como “Reckless Driving” y Homicidio Vehicular.

El ex competidor del Exatlón escribió en la descripción lo siguiente, a causa de que varias personas lo han acusado de exagerado. “Hay gente que no entiende la gravedad del asunto y al no entenderlo solo demuestran su incapacidad a todo nivel. No diré más nada del caso. Estamos en conversaciones con nuestro abogado para tomar las medidas que debamos tomar. Abrazos a todos los que se solidarizaron.” escribió Provenza en Instagram.