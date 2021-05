¿La gente se fue a la yugular al Gobierno o están de acuerdo en multar a Pablo Montero?

Los comentarios para el comunicado emitido por el Gobierno de México aparecieron: “Alguno de ustedes se lo saben bien?”, “Uff qué bueno que tomen cartas en este gravísimo atentado a la patria! Los crímenes de candidatos, los asesinatos de ciudadanos y la tragedia de la línea 12 pueden esperar a que pasen las elecciones verdad?”, “También llamen a cuentas a Angela Aguilar”.

Y las aseveraciones de la gente crecieron: “Ángela lo cantó lento no cambio la letra y se la tragaron viva, Pablo cambió la letra eso sí es multa, ellos dijeron mientras no cambien la letra esta bien, como mexicano debes de saber mínimo el básico no todo completo porque es un chin… no hay justificación para no saberlo”, “La persona que intentó cantar ( el señor que estaba vestido de charro): Cambió el tono, la métrica, la letra, el tiempo de nuestro hermoso Himno Nacional; además muy, pero muy desentonado. No sé por qué dicen que es cantante profesional”.