Las palabras “ataque de epilepsia” pueden dar miedo, porque nada asusta a un padre más que un hijo enfermo. Aunque nos quejemos de las comidas a las 3am o la cantidad infinita de cosas que tenemos que limpiar, todo lo que queremos es que nuestros hijos sean felices y estén saludables. Cuando se enferman es lo peor, y si se los diagnostica con una enfermedad que no entiendes, te da la sensación definitiva de impotencia. En honor al Mes Nacional de la Epilepsia, es hora de educarnos sobre una enfermedad que afecta a más de 65 millones de personas alrededor del mundo. La peor parte es que los nuevos casos de epilepsia son más comunes entre niños, especialmente durante su primer año de vida. La epilepsia es una condición neurológica que afecta el sistema nervioso. Un ataque de epilepsia ocurre cuando la actividad eléctrica entre las neuronas se interrumpe. Desafortunadamente, la epilepsia es una enfermedad común y muchos no sabemos suficiente al respecto. De acuerdo a la Epilepsy Foundation: “Incluso los expertos tienen dificultades en reconocer los ataques en recién nacidos.” Así que para empezar a educarte, aquí hay 15 cosas que necesitas saber sobre la epilepsia.

1. ¿Cuáles son las causas de los ataques y de la epilepsia? La epilepsia es un desorden con ataques. Muchas cosas pueden causar los ataques, como una infección, un golpe en la cabeza o genética. Un diagnóstico de epilepsia generalmente significa que has tenido dos o más ataques no provocados en el espacio de un año. 2. ¿Qué debería hacer durante un ataque? Primero que nada, mantente calma y aleja cualquier cosa potencialmente peligrosa de la persona que está teniendo el ataque. Presta atención a la duración del ataque. Si es el primer ataque conocido de esa persona o si dura más de cinco minutos, llama a emergencias inmediatamente. Si no, haz lo que puedas por mantener a otras personas alejadas y mantener a la persona tan cómoda como sea posible.

3. Los ataques tienen un inicio, una parte media y un final Primero que nada, los síntomas de la epilepsia varían y los ataques se manifiestan de maneras diferentes con todos. Pero un constante es que los ataques tienen un inicio, una parte media y un final. El inicio incluye señales del ataque próximo, que puede incluir sensaciones extrañas como olores y sabores así como síntomas físicos. La porción de en medio es el ataque mismo y el final es cuando el cerebro se recupera y está usualmente acompañado de desorientación y pérdida de memoria. 4. A veces un ataque puede manifestarse con comportamiento extraño En las películas los ataques se muestran como convulsiones repetidas. Pero en realidad hay muchas maneras físicas diferentes en que un ataque puede presentarse. Los síntomas pueden ser juzgados como un comportamiento extraño tal como reírse de manera inapropiada.

5. Muchas personas con epilepsia tienen un acceso mínimo a información y tratamiento Mientras que la epilepsia es una enfermedad que puede manejarse con tratamiento adecuado y medicación, muchas personas no tienen acceso a la información necesaria ni cuidado y medicamentos requeridos. Los hispánicos tienen más probabilidad de tener epilepsia que nos no hispánicos, y en la comunidad latina hay una falta de información significativa sobre la epilepsia. 6. La epilepsia es más común de lo que piensas De algunas enfermedades se habla más que de otras, y aunque una de cada 26 personas será diagnosticada con epilepsia en algún momento de su vida, es una enfermedad de la que la gente no suele hablar. Muchos no entienden lo que es y los que son diagnosticados con ella se sienten incómodos hablando de su enfermedad.

7. Todos los estados tienen leyes respecto a manejar con epilepsia Cada estado de los Estados Unidos tiene una ley que dicta si una persona con epilepsia puede o no manejar un auto. La mayoría requieren que no hayas tenido ataques por un período específico de tiempo antes de que puedas manejar. 8. La epilepsia es impredecible Quizá el peor de los síntomas de la epilepsia es que es increíblemente impredecible tanto en cómo se manifiesta como en cuándo un ataque puede presentarse. No sólo los pacientes y su familia tienen que sufrir los efectos de los ataques, sino que deben estar constantemente preparados para experimentar una pérdida completa de control sobre su cuerpo.

9. Los síntomas incluyen problemas de memoria Además de la pérdida de memoria experimentada después de un ataque, algunos medicamentos anti-ataques pueden afectar también tu memoria. 10. La epilepsia afecta diferente a las mujeres Las hormonas fluctuantes pueden provocar ataques en las mujeres. Además, varios medicamentos para los ataques pueden interferir con los métodos anticonceptivos, provocar problemas reproductivos e incluso aumentar el riesgo de defectos de nacimiento. Esto no significa que las mujeres con epilepsia no puedan tener bebés saludables; pueden y lo hacen todo el tiempo, pero es una cuestión que deben consultar con sus neurólogos.

11. El slogan del tratamiento para la epilepsia es “Sin ataques no hay efectos secundarios” Cuando se trata de la epilepsia, la meta es encontrar un tratamiento que minimice o elimine los ataques y no provoque efectos secundarios negativos. Lo que significa que tienes que ser completamente honesta con respecto a cada síntoma que tú o tu hijo experimente. Incluso si piensas que no es importante, podría ser señal de que el medicamento no está funcionando adecuadamente. 12. Las personas con epilepsia pueden ser exitosas Sí, la epilepsia es una condición seria, pero no, ser diagnosticado con epilepsia no es una sentencia a muerte. Puedes vivir tu vida y ser exitosa y feliz mientras tienes esta enfermedad. Es tan sólo cuestión de asegurarte de que las personas en tu vida estén entrenadas con respecto a cómo ayudarte a ti o a tus hijos cuando lo requieran. Todos deberían poder reconocer un ataque y proveer primeros auxilios.

13. Los medicamentos pueden funcionar o no Primero que nada, es importante notar que los medicamentos para la epilepsia están diseñados para tratar únicamente los síntomas del desorden, no la causa. Así que mientras que pueden ayudar con los síntomas físicos, no son una cura que pueda prevenir por completo que sucedan. Y, tristemente, no siempre funcionan. 14. El regreso a la escuela no tiene que ser una pesadilla Si tu hijo tiene epilepsia entonces probablemente tienes miedo del regreso a clases. Estás nerviosa de lo que podría pasar mientras no estés ahí, tu hijo podría estar nervioso con respecto a cómo van a tratarlo y ambos podrían estar muy asustados. La comunicación es clave. Hablen y asegúrense de tener un plan para cualquier escenario. Sé abierta con la escuela, los maestros y tus amigos para que todos estén preparados para tomar control de la situación si es necesario.

15. No estás sola Tú y tu familia no tienen que lidiar con esto solos, porque 1 de cada 26 americanos tendrán epilepsia en algún punto de sus vidas. Busca ayuda y consejo de médicos, amigo y gente que haya pasado por eso y no tengas vergüenza de lo que has experimentando.