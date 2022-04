“Epifanio utilizaba el alias de ‘Harley’ en su perfil de la aplicación de citas”, comentó la Oficina del Sheriff. El reporte de The Sun precisó que el acusado ya había sido arrestado en el pasado por cargos de asalto agravado de un niño en relación con la violación de una menor de 13 años.

Los agentes de la ley indicaron que Epifanio Adolfo Jiménez, de 42 años, acusado de violar a una adolescente años atrás, recientemente utilizaba las apps de citas en Internet para encontrar a otras víctimas, reseñó el diario The Sun el 1 de abril. Su plan era ‘cazar’ a madres solteras para poder conocer a sus hijas y abusar de ellas.

No es la primera vez que arrestan a Epifanio Jiménez

De acuerdo con las autoridades, Epifanio Jiménez ha negado las acusaciones de haber agredido sexualmente a esa adolescente. Los agentes no revelaron detalles sobre cómo entró en contacto con ella, pero dijeron que no fue a través de una aplicación de citas, según The Sun.

El delito fue denunciado a las fuerzas del orden por la madre de la víctima. “De hecho, no fue una relación (desconocida) lo que ocurrió allí. Había cierta familiaridad entre la víctima y el sospechoso”, comentó el teniente Scott Spencer al medio local Click2Houston.