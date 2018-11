View this post on Instagram

¿Sabias que tú mismo decides quien eres? Pues hoy día puedo decir “SOY QUIEN DECIDO SER” @covergirlpuertorico . . . Dios es amor, entrega a todos sus hijos. Desde que comencé a los 13 años a modelar siempre tuve ilusiones de poder llegar a modelar en pasarelas de diseñadores. Dios obra por caminos tan maravillosos, que pueden llegar a ser muy dolorosos en el proceso, pues aún no entendemos su propósito. 18 años después sigo viendo sus obras en mi vida. Nunca pensé que me llevaría a ser parte de una marca que veía en todos lados desde muy pequeña (porque no me dejaban maquillar Jajajaja porque si por mi fuera andaba más pintada que una casa vieja). Me siento muy orgullosa, orgullosa de ese ser poderoso que dirige mis caminos a las cosas deba de aprender, ayudar, y celebrar mis triunfos como hija que soy de El. Hoy me levanto con un corazón, aunque con muchas cicatrices, sigue igual de agradecido desde el primer día pues Dios es amor y me lo demuestra todos los días de mi vida. Nunca pierdan la fe. Dios tiene los deseos de tu corazón pero antes tiene que prepararte para que puedas ver eso que tanto anhelabas a través de sus ojos y valorarlo como solo Dios nos enseña todos los días. . . . 📸