Zayn Malik y Gigi Hadid dieron a conocer que finalizaron su relación amorosa tras dos años y cuatro meses juntos, la triste noticia la dieron a conocer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

“Gigi y yo tuvimos una increíble, significativa, amorosa y divertida relación y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y como amiga. Tiene un alma increíble. Agradezco a nuestros fanáticos por respetar esta decisión tan difícil y nuestra privacidad, deseamos haber sido nosotros los primeros en compartirles la noticia. Los amamos a todos”, fueron las palabras de Malik a través de un comunicado en Twitter.

“Los anuncios de breakups a menudo parecen impersonales porque no hay forma de poner en palabras lo que dos personas sienten después de algunos años juntos, no sólo en la relación sino en la vida en general. Estaré por siempre agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que Z y yo compartimos. No deseo nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como un amigo al que le tengo inmenso amor y respeto. En cuanto al futuro, lo que debe ser, siempre será”, fueron las palabras de Hadid a través de un comunicado en Twitter.

A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Mar 8, 2018 at 10:45am PST

Lee también: Selena Gomez y Justin Bieber: ¿terminaron otra vez su relación?

No es la primera vez que Gigi y Zayn deciden poner fin a su relación amorosa, pues fue en el mes de junio de 2016 que decidieron darse un tiempo para un tiempo mas tarde, retomar su relación amorosa.

Es por ello que queremos que conozcas 5 cosas que extrañaremos de una de las parejas juveniles más hermosas de la industria del entretenimiento:

1.La química que transmitían

A pesar de que aparecían muy poco juntos en eventos públicos, verlos juntos ante los reporteros gráficos era suficiente para conocer el amor tan grande que sentían el uno por el otro.

2.El ojo crítico que tenían para la moda

No sólo eran una de las parejas más adorables de la industria del entretenimiento, sino que también eran una de las que mejores se vestían. En muchas ocasiones, se llegaron a combinar sus atuendos de ropa y lucían majestuosos. Tal es el caso de la vez que decidieron asistir juntos a la Met Gala en la ciudad de Nueva York.

3.El apoyo tan grande que se brindaban

Las apretadas agendas, tanto de Zayn como de Gigi no eran impedimento para brindarse el apoyo necesario en cada uno de los grandiosos proyectos que emprendían. Tanto él en la industria de la música, como ella en el modelaje.

🥐 A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on Mar 3, 2018 at 2:41am PST

Lee también: Nicolas Cage, ¿el nuevo Superman?

4.Sus adorables publicaciones en redes sociales

Aunque no las realizaban con frecuencia, cuando los talentosos jóvenes decidían manifestarse su amor a través de las redes sociales lo hacían de una manera tan encantadora que lograba impresionar a todos sus fanáticos en redes sociales.

5.La tradición navideña que tenían

Las estrellas tenían una tradición de pasar las navidades juntos en las que aprovechaban para hacer casas de jengibre para después decorarla entre los dos.