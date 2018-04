El cantante Zayn Malik confirmó que su canción ‘Let Me’ fue inspirada en su ex pareja, la reconocida modelo Gigi Hadid.

Fue a través de una entrevista telefónica con Ryan Seacrest para su programa radial ‘On Air With Ryan Seacrest’ que Malik recordó con nostalgia su vida amorosa con Hadid y confirmó que su reciente éxito musical es inspirado en la modelo.

“Estaba enamorado, y creo que eso es muy evidente. Aspiraba a estar enamorado de alguien por el resto de mi vida y el de ella, como todos lo hacemos. Las cosas cambiaron y seguimos adelante con nuestras vidas. Los tiempos cambian, pero creo que cuando la escribí estaba pensando en eso”, fueron las palabras de Zayn en el primer fragmento de la entrevista.

El británico continuó expresando: “Atravesamos muchas experiencias, tenemos muchos recuerdos e historias, cosas sobre las cuales escribir, contemplar y pensar al respecto. Logras plasmar tu experiencia en algo, y eso debe ser recordado para siempre. Let Me es la canción más romántica que he escrito”.

A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 13, 2018 at 6:53pm PDT

Lee también: Beyoncé reúne a las Destiny’s Child en Coachella

El artista aseguró que se encuentra muy emocionado por el lanzamiento de su nuevo álbum musical, pese a estar viviendo un duro momento en su vida amorosa.

“He estado trabajando en el álbum desde hace poco más de un año. Lo escribí todo yo mismo. Estoy muy orgulloso de eso. Ya estoy en los ensayos de mi tour. Estoy muy emocionado por eso, y porque finalmente saldré a cantar a un escenario. Será realmente cool”, reveló el ex integrante de One Direction.

El talentoso joven confesó que cada uno de los videos que conforman parte de su nuevo álbum musical contarán con historias muy especiales e increíbles.

📻 A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Apr 13, 2018 at 11:43pm PDT

Lee también: Lo nuevo de Dua Lipa con Calvin Harris

“Mucha música está por venir. El álbum tendrá esto. Estoy haciendo algo muy especial con el tema de los videos. No estoy seguro si alguien lo ha notado, pero Let Me es de hecho la continuación de Dusk Till Dawn. Va a ser toda una historia, como un proyecto”, aseguró Malik en la entrevista.