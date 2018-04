Yuridia vistará EE.UU. para celebrar la fortaleza en las mujeres

Cuando Yuridia llegue a Estados Unidos en agosto con su gira “Desierto”, lo hará en un momento de cambio para las mujeres que se ha reflejado especialmente con los movimientos #MeToo y Time’s Up.

“Me emociona mucho que la gente esté abriendo los ojos a la posibilidad de que las mujeres tienen muchísimo más que decir de lo que se esperaba y yo lo estoy notando”, dijo la cantante mexicana a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. “La música también les está abriendo las puertas a las mujeres fuertes y me alegra mucho que esté pasando esto”.

¡Hidalgo, Tx, Laredo, Tx y Houston, Tx se suman al Desierto Tour 2018! 🤗😁 pic.twitter.com/5ttwcuMyLg — Yuridia (@yuritaflowers) March 31, 2018

Cuando Yuridia debutó a los 19 años en el reality “La Academia” en 2005, sobresalía por su poderosa voz de mezzosoprano, sus 1,79 metros de altura, su complexión robusta y un carácter que proyectaba fuerza e independencia.

“Yo surgí en un momento en el que las cosas eran solamente de una forma y ahora no, ahora se están abriendo las puertas a muchas posibilidades y eso es algo que me encanta”, dijo la artista, ahora de 31 años.

Yuridia es originaria de Hermosillo, capital del estado de Sonora, y creció un poco más al norte en Arizona. Su actual gira se titula “Desierto” y refleja la belleza de los paisajes entre los que se crio, los cuales siente que tuvieron un impacto en su carácter.

“Me gusta muchísimo saber que soy de un lugar así, de donde son los vaqueros y donde hay muchísima gente talentosa”, expresó. “Siento que me hizo una persona solitaria, que sabe cómo sobrevivir en soledad y recia”.

Su relación con el desierto continúa ya que su hijo Phoenix, de 11 años, vive justamente en la ciudad de Phoenix, Arizona.

“Él está estudiando, está aprendiendo inglés, está súper feliz viviendo en Phoenix”, dijo la artista, que por cuestiones de trabajo mantiene su residencia en la Ciudad de México. “Es una meta mía volver a vivir donde crecí”.

La cantante, que ha sumado más de 100 millones de vistas en YouTube con el video del tema “Amigos no por favor”, de su álbum acústico “Primera Fila”, emprenderá en agosto su segunda gira por Estados Unidos, con paradas en Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Denver, Phoenix, El Paso y Dallas, entre otras ciudades.

“Estamos súper emocionados porque vamos a hacer otra vez el mismo recorrido y vamos a agregar un par de ciudades más”, señaló. “Se viene mucho trabajo y yo estoy que no quepo en mí”.

Su disco de la serie de Sony Music “Primera Fila”, lanzado en noviembre de 2017, también incluye el sencillo “Ya te olvidé”, interpretado originalmente por Rocío Dúrcal y compuesto por Marco Antonio Solís.