Vaya sorpresa se llevó el presentador de Despierta América, Carlos Calderón, al darse cuenta que Yanet García, la chica del clima del matutino ‘Hoy’, lo tiene bloqueado en sus redes sociales.

Durante una sección del show matutino de Univisión, el conductor estaba revisando junto a Alan Tacher las últimas publicaciones de la joven mexicana, quien suele compartir sensuales fotos y videos en sus redes sociales para presumir el atlético cuerpo que ostenta, cuando descubrió el ‘castigo’ al que lo sometió García.

“Yanet, ¿qué onda? Yo ni te conozco, ¿qué hice?”, exclamó el mexicano sorprendido al ver que no podía entrar al perfil de la admirada conductora. “¡Me declaro inocente! No puedo más con la depresión”, agregó.

Por su parte, Alan no perdió la oportunidad para burlarse de su compañero y exclamó entre risas: “no conoces a Yanet García, quien por cierto es muy buena persona, y ya te bloqueó”.

Carlitos afirma no saber el motivo por el cual la modelo no le permite acceder a sus publicaciones, pero tiene una teoría de por qué le impidió de repente ver su perfil en línea. “Yo te entiendo, ya te entendí. Me tiene bloqueado porque no se quiere enamorar”, dijo en broma el presentador.

Para su tristeza, Carlos Calderón se perdió la ardiente ‘regalito’ que le hizo Yanet García a sus seguidores en Navidad, al publicar una foto donde se le ve sentada al borde de una bañera, luciendo una diminuta pieza de lencería roja, adornada con un lazo en su retaguardia.

“Te quiero como regalito, sería el más feliz contigo”; “yo lo quiero de regalo, hermosa colita”; “eres un regalito hermoso y divino de Navidad”; “ere el regalo que sigo esperando”; “mi regalo, de año nuevo, reyes y cumpleaños”, comentaron sus fanáticos.

