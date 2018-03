Gracias a sus sensuales escotes y su sensual retaguardia, la regiomontana Yanet García fue considerada como una de las 100 mujeres más sexys de todo el mundo, según el conteo de la revista FMH.

Yanet quien posee una intachable disciplina en su régimen físico y alimenticio, ha logrado posicionarse en el lugar número 99 del listado, según informó ‘Grupo formula’.

Fue la misma ‘Chicha del Clima’ quien difundió la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Las 100 mujeres más sexys del mundo, 2017 – FHM”.

The 100 Sexiest Women In The World, 2017 – FHM https://t.co/LeAl6plNOE

— Yanet García 🇲🇽 (@IamYanetGarcia) February 27, 2018