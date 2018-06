Yanet García alborota las redes en minifalda y traje de baño (FOTOS)

Soñar es el alimento del alma. Son esos sueños los que nos dicen que la realidad no es realidad, que si es posible cambiar las estrellas con un poco de esfuerzo y tenacidad. El mundo pertenece a los que son capaces de creer en si mismos, a los que se atreven a confiar en sus sueños aún sabiendo que la realidad es otra. Es ahí cuando una estrella cambia de lugar. Quien dijo qué hay que soñar con los pies en la tierra se equivocó, porque la realidad y los sueños no pueden habitar en el mismo lugar. Cuando sueñas tu alma engrandece. ✨❤🇲🇽

