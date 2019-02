View this post on Instagram

Después del escándalo y haber subido el en vivo donde el actor #sergiogoyri critica el hecho de que #yalitzaaparicio esté nominada al Óscar. Aquí su novia sube foto con él mostrando que están más unidos que nunca. Esta foto es de anoche en Ciudad de México después de la develación de la placa para la obra cats por sus 100 presentaciones.