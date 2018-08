Enorme padre,esposo,hijo,abuelo,amigo,ser humano de oro,Asturiano Valiente,Toro de Lidia,recto,cabal,generoso,honorable con palabra de honor,caballero,Justo,Enorme Hombre de trabajo incansable,brillante y de inteligencia privilegiada,sonrisa amable y mano amiga para los más necesitados. Descanse en paz mi amado suegro aquí en su amada España 🇪🇸 Lloraremos siempre tu partida.

A post shared by Yadhira Carrillo (@yadhira_carrillo) on Aug 2, 2018 at 8:05am PDT