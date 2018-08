El primer capítulo de Marvel’s Spider-Man: La ciudad que nunca duerme es Marvel’s Spider-Man: The Heist, el cual se lanzará el 23 de octubre, los otros capítulos ya tienen fecha cercana y precios, informó Playstarion

Entre las sorpresas del juego está el regreso de Felicia Hardy, también conocida como Black Cat, quien está de vuelta en la ciudad y está dejando pistas por la ciudad para jugar con Spider-Man.

En The Heist, la Black Cat revela su personalidad y el juego trae nuevas misiones y desafíos, así como una nueva facción de enemigos y tres trajes adicionales para desbloquear, no querrás perderte.

See the full release calendar for #SpiderManPS4’s City That Never Sleeps DLC: https://t.co/WMsKI4RNXO Chapter one hits October 23 with The Heist and the return of Black Cat pic.twitter.com/K2ZduhI9du

— PlayStation (@PlayStation) August 29, 2018