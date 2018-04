Ya están las nominaciones para los Premios MTV MIAW 2018. Y el cantante colombiano J. Balvin es el más nominado para estos premios, al igual que el año pasado.

Los Premios MTV MIAW celebran lo mejor de la cultura pop millennial y “tu eres el que decide quién gana. Desde tu video musical favorito hasta el ícono MIAW del año” dice mtvla.com al hacer el anuncio.

La ceremonia tendrá lugar en la Arena Ciudad de México y será el 3 de junio.

Además de J. Balvin, con siete nominaciones, también aspiran a premios figuras como Maluma, Bad Bunny, Juanpa Zurita, Sofía Reyes, Lali, Camila Cabello, Ozuna y Demi Lovato.

“Los Premios MTV MIAW son la celebración más grande de América Latina a lo más “hot” y compartido del año en cultura pop, mundo digital, música, TV, bombas virales y redes sociales”, se lee en un comunicado.

Los nominados a las 32 categorías de los Premios MTV MIAW 2018 son:

– ICONO MIAW DEL AÑO: El Youtuber, vlogger o celebridad digital más grande del año

Dosogas

Juan de Dios Pantoja

Juanpa Zurita

Kimberly Loaiza

La Divaza

Luisito Comunica

Mario Ruiz

– BOMBA VIRAL: El fenómeno viral del año que vimos y compartimos todos

Dame Tu Cosita Challenge

El Niño Na Na Na

El Vestido de Eiza

Hijo del Sol y La Luna

Roast Yourself Challenge

Romano Ajusticiado

San Juditas Se Cae

– RIDÍCULO DEL AÑO: El #EPICFAIL del año

Beyoncé Mordida

Cachetada Yáñez

Gianluca Vacchi y su ovejita

Justin Bieber va a misa y atropella paparazzi

Tigresa del Oriente baila Scooby Doo Papá

– INSTAGRAMER NIVEL DIOS MÉXICO: Las celebs mexicanas más posteadoras en Instagram

Dhasia Wezka

Gomita

Joel Pimentel de CNCO

Juanpa Zurita

Kimberly Loaiza

Lesslie Polinesia

Mario Bautista

Sofía Reyes

– INSTAGRAMER NIVEL DIOS COLOMBIA: Las celebs colombianas más posteadoras en Instagram.

Camila Zuluaga

Greeicy Rendon

J Balvin

Juana Martinez

Luisa Fernanda W

Maluma

Manuel Turizo

Sebastian Villalobos

– INSTAGRAMER NIVEL DIOS ARGENTINA: Las celebs argentinas más posteadoras en Instagram.

Alejo Igoa

Charlotte Caniggia

Flor Vigna

Lali

Lionel Ferro

Mica Suárez

Mica Viciconte

Oriana Sabatini

– INSTAGRAMER GLOBAL: Las celebs globales con el contenido más jugoso

Camila Cabello

Demi Lovato

Dua Lipa

Ed Sheeran

Harry Styles

Lele Pons

Rihanna

Selena Gomez

– INSTASTORIES DEL AÑO: Los mayores bombarderos de ‘stories’

Bebeshita

Danna Paola

Debryan Show

Javier Ramirez

Jimena Baron

Lele Pons

Luisito Comunica

Nicky Jam

– PARODIA: Las mejores parodias musicales de hits del momento

Laura Spoya feat. Franda “Tragones” – Parodia de Becky G “Mayores”

Mario Ruiz Ft. Jack Vargas – Parodia de Farruko “Krippy Kush”

Monoloco “Vendo Pan” – Parodia de Lil Pump “Gucci Gang”

Werevertumorro – Parodia de Ozuna “Tu Foto”

– STYLER DEL AÑO: Videobloggers de moda, make-up y belleza

Adicción Al Labial

Kenya Os

Mariale

Musas

Pautips

Vikinga Makeup

– LA CARA MÁS NUEVA: Nuevos influencers digitales que nos enamoraron este año

Alejo Suarez

Calle y Poché

Fernanda Blaz

Jorge Y Nacho

Kenia Os

Maire Wink

– ROSTIZADO DEL AÑO: Los mejores ‘Roast Yourself Challenge’, la tendencia viral del año.

Caeli

Juan Pablo Jaramillo

Kimberly Loaiza Ft. Juan De Dios Pantoja

La Divaza

La Mafe Mendez

Sofía Castro

Yosstop

– DANCE COVER: Los mejores ‘dance covers’ de celebridades y crews de baile

1 Million Dance – EXO “Ko Ko Bop”

FitDance Life – Becky G ft. Bad Bunny “Mayores”

Lele Pons – Liam Payne ft. Rita Ora “For You”

Matt Steffanina ft Josh Killacky – J Balvin “Mi Gente”

Montana Tucker ft. Lele Pons – Dua Lipa “New Rules”

The A-code – BTS “Go Go”

#NeverBeTheSameTour VANCOUVER!!! 💜🔮💜🔮🎥 @rahulb91 A post shared by camila (@camila_cabello) on Apr 10, 2018 at 2:54pm PDT

– FANDOM 2018: Las más grandes legiones de fanáticos en el continente

Army BTS

CNCOwners

EXO-L

Lovatics

Malumatics

Stylers

– CREW DEL AÑO: Los crews más famosos de YouTube

Dosogas Team

Golden Squad

Jukilop

Los Caballeros

Turbo Amigas

– INSTACRUSH: Los más sexy del año

Berth Oh!

Camila Zuluaga

DebryanShow

Juan De Dios Pantoja

Llane de Piso 21

Paty Cantú

Sofía Reyes

Victoria Volkóva

– CRACK MUNDIAL: Las estrellas que se batirán a duelo en el Mundial

Antoine Griezmann

Cristiano Ronaldo

Gerard Piqué

James Rodríguez

Javier “Chicharito” Hernandez

Leo Messi

Neymar Jr

Paul Pogba

– JUEGO LEYENDA: El videojuego del año

Assassins Creed Origins

Battle Royale Fortnite

Cuphead

Dragon Ball Z Fighters Z

FIFA 18

Super Mario Odyssey

– MASTER GAMER: El gamer más hábil

Antrax

AriGamplays

Danyan Cat

Hueva

SergioGamePlayer

Wereverwero (Gamerteca)

– PELI DEL AÑO: Película del año

“50 Sombras Liberadas”

“Coco”

“Liga de la Justicia”

“Pantera Negra”

“Ready Player One”

“Star Wars, Los Últimos Jedi”.

– KILLER SERIE: La serie que nos tuvo pegados al sillón

“Dragon Ball Super”

“El César”

“Game Of Thrones, 7a temporada”

“Lucifer”

“The End Of The F***ing World”.

– REALITY DEL AÑO: El reality más visto y comentado

Acapulco Shore

Are You The One? El Match Perfecto

Catfish México

Enamorándonos

Reto 4 Elementos

Se Busca Comediante

– ARTISTA CON MÁS ACTITUD: Los colombianos que la están rompiendo en sus géneros

Farina

Feid

Greeicy

Martina La Peligrosa

Monsieur Periné

Reykon

– ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO: Mejor artista en México

Jesse & Joy

Mon Laferte

Paty Cantú

Reik

Sofía Reyes

Zoé

– ARTISTA + DURO COLOMBIA: Mejor artista en Colombia

Bomba Estéreo

J Balvin

Maluma

Piso 21

Sebastián Yatra

Shakira

– ARTISTA + FLAMA ARGENTINA: Mejor artista de Argentina

Airbag

Axel

Lali

Miranda!

Oriana

Tini

– VIDEO DEL AÑO

Bad Bunny – Amorfoda

J Balvin, Jeon, Anitta – Machika

Kinky ft. MLKMN – Fly

Maluma – El Préstamo

Mon Laferte – Antes de Ti

No Te Va Gustar – Autodestructivo

Sebastián Yatra – No Hay Nadie Más

Zoé – Azul

– HIT DEL AÑO

Anitta, J Balvin – Downtown

Daddy Yankee – Dura

J Balvin, Willy William, Beyoncé – Mi Gente (Remix)

Luis Fonsi ft. Demi Lovato – Échame la Culpa

Maluma ft. Nego do Borel – Corazón

Nicky Jam ft. J Balvin – X

Piso 21 ft. Manuel Turizo – Déjala que Vuelva

Sofía Reyes ft. Jason Derulo, De La Ghetto – 1, 2, 3

– HIT GLOBAL DEL AÑO

Bruno Mars ft. Cardi B – Finesse (Remix)

Camila Cabello ft. Young Thug – Havana

Demi Lovato – Sorry Not Sorry

Drake – God’s Plan

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Perfect

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Post Malone ft. 21 Savage – Rockstar

– FEATURING DEL AÑO

Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin – Sensualidad

Eminem ft. Ed Sheeran – River

Enrique Iglesias ft. Bad Bunny – El Baño

Jesse & Joy, Gente de Zona – 3 A.M.

Kendrick Lamar ft. SZA – All The Stars

Natti Natasha ft. Ozuna – Criminal

Reik ft. Ozuna – Me Niego

Selena Gomez ft. Marshmello – Wolves

– EXPLOSIÓN URBANA: Los “nuevos” urbanos que más la rompieron este año

Bad Bunny

Duki

Jesse Baez

Karol G

LNG/SHT

Manuel Turizo

Ozuna

Sabino

– EXPLOSIÓN K-POP: Los mayores exponentes del K-Pop

Big Bang

BTS

EXO

Girls’ Generation

GOT7

Red Velvet

Seventeen

Super Junior

