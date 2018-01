Los sueños se hacen realidad y las promesas de Dios se cumplen… Aquí nuestra princesa @lunaadkins3 es nuestro sueño hecho realidad y a llegado a nuestro hogar para complementarnos… Dios me premio con un esposo maravilloso @jayadkins3 que solo vive y ve por nosotros. Me bendijo con el regalo mas grande hace 13 años con la llegada de mi hijo @carabiascristan y ahora mi princesa @lunaadkins3 prometo cuidarlos y protegerlos hoy y siempre. Los amo #family #familia #amor #love #luna #babygirl

