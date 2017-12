La presentadora de televisión colombiana Ximena Córdoba brindó sus primeras declaraciones sobre su divorcio de Carlos Rojas, en una entrevista para el programa Despierta América.

“Es un momento difícil en la vida, yo pienso que este momento me ha enseñado a entender y comprender muchas cosas que las mujeres en algún momento vivimos en una relación y nada, está en las manos del abogado. Espero en Dios que todo termine muy bien”, fueron las palabras de la expresentadora de El Gordo y la Flaca a su paso por la alfombra roja de los Premios Univisión Deportes.

“Yo trato siempre de enfocarme en lo positivo, yo siento que tú no puedes enfocarte en lo malo, sino enfocarte en los momentos buenos que viviste con la persona que Dios te puso a tu lado, ya cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Lo más importante en la vida de cada ser humano es la felicidad y ser feliz”, fueron las palabras de la colombiana.

Una publicación compartida de Ximena Cordoba (@ximenacordoba) el 17 de Dic de 2017 a la(s) 5:43 PST

El presentador Orlando Segura continuó preguntándole si ella esperaba que le pidiera manutención en un proceso de divorcio, a lo que ella respondió: “Yo prefiero no hablar del tema, yo trato en lo posible de tener todo muy privado, porque pienso que es algo íntimo, es familiar. Está en las manos de los abogados y nada, yo pienso que ellos van a saber cómo solucionarlo”.

Una publicación compartida de Ximena Cordoba (@ximenacordoba) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 2:59 PST

Córdoba aseguró que ella y su hijo, Samuel, ya no mantienen ningún tipo de comunicación con su expareja. Al ser cuestionada sobre cómo está en el amor, afirmó estar tranquila y que este año ha sido de muchos éxitos en el ámbito laboral.

“Estar sola en estos momentos me hace enfocarme mucho más en mi trabajo y en hacerlo al 100 por ciento”, fueron las palabras de la actriz y presentadora para finalizar la entrevista.