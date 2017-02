Ximena Córdoba dice adiós a ‘El Gordo y La Flaca’ (VIDEO Y FOTO)

Ximena Córdoba dijo adiós al programa de El Gordo y la Flaca. La colombiana dio a conocer en el show de entretenimiento que se va a México para cumplir uno de sus más grandes sueños: ser actriz.

La conductora de moda reveló que será una de las villanas de la telenovela En tierras salvajes, producción de Televisa y que está a cargo de Salvador Mejía.

Raúl fue el encargado de dar la noticia: “quiero decirles que hoy es un día triste en El Gordo y La Flaca, pero no tan triste porque es para algo bueno, primero se fue Danilo Carrera que salió de este programa para convertirse en una estrella en Televisa en México, en el día de hoy, vino de Despierta América hace unos años atrás, mi querida Ximena Córdova se nos va del programa porque se nos va a México para convertirse en una villana de novelas”.

Ximena por su parte explicó que aún no lo puede creer: “estoy muy contenta con El Gordo y La Flaca, me voy a México por unos meses, los voy a extrañar muchísimo”, dijo en un video que el programa compartió.

La colombiana estaba a cargo de la sección Bella como una estrella.

Raúl de Molina por su parte le explicó que ellos también la iban a extrañar: “ha sido un placer compartir contigo, se va como estrella de una novela en México y de villana, te mereces todo porque esta mujer trabaja como nadie… llega antes que nadie y se va después que nadie”.

Mientras que Tanya Charry confesó que a Ximena le daba miedo la actuación pero que le apasionaba siempre, “ella tiene dentro de su horizonte la actuación siempre dijo que sería como una Sofía Vergara y lo vas a cumplir”.

La novela de En tierras salvajes será protagonizada por Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri, Diego Olivera, Daniela Romo y César Évora.

Fue a través de sus redes sociales donde también aprovechó para dar las gracias a Univisión: “Gracias a mi familia del @elgordoylaflaca y de @univision que me permitió crecer profesionalmente durante estos años! Ahora Dios me ha bendecido con esta gran oportunidad de ser parte de las grandes producciones de #televisa. Es una muetra más de que los sueños sí se hacen realidad. Los quiero”.

Los comentarios de tristeza no se hicieron esperar: “Nooooo… la que más me gustaba del programa. Veremos tu novela Xime. Besos desde RD”, “felicidades por lo que lograste estoy triste por tu partida soy mexicano por eso se lo que te digo.Cuídate”, “a mí no me gusta tu desición de ir a Televisa son un puñado de ratas y los artistas de ahí están esperando una oportunidad para darte una puñalada por la espalda”, “lloré al ver tu abrazo de agradecimiento y despedida con Raúl, la verdad me puse muy melancólica porque ya no serás parte del show, pero por otro lado feliz de la gran oportunidad que hoy Dios te brinda!”.

Gracias a mi familia del @elgordoylaflaca y de @univision que me permitió crecer profesionalmente durante estos años ! Ahora Dios me ha bendecido con esta gran oportunidad de ser parte de las grandes producciones de #televisa @televisatelevisionmx ES UNA MUESTRA MÁS DE QUE LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD ❤LOS QUIERO ???? Mi look es de @bebe_stores #bebelincolnroad Una foto publicada por Ximena Cordoba (@ximenacordoba) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 2:01 PST

Que gratificante es cuando tus compañeros de trabajo hablan así de lindo de ti ❤️GRACIAS POR EL CARIŃO ! LOS QUIERO ❤️????#Repost @elgordoylaflaca with @repostapp ・・・ Mucha suerte querida @ximenacordoba en este nuevo proyecto #LaMala de #TierraSalvaje ????❤???? Un vídeo publicado por Ximena Cordoba (@ximenacordoba) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 3:11 PST