World of Dance: Cómo ver y cuándo es el nuevo show de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez lanza un nuevo programa de televisión dedicado al baile. World of Dance se transmitirá todos los martes a las 10 p.m., si quieres saber cómo puedes ver World of Dance, sigue leyendo.

WOD se Presenta cada martes a las 10:00 p.m. por el canal NBC.

