El show número uno del verano pasado, World of Dance 2018, regresa en una segunda temporada con nuevos talentos. A continuación te presentamos cinco datos que tienes que saber sobre World of Dance 2018.

1. ¿Cuándo comienza la nueva temporada de World of Dance 2018?

Este próximo martes 29 de mayo llega la segunda temporada de la mayor competencia de baile en el mundo, World of Dance 2018, con un nuevo nivel de talento que deslumbrará a todos.

TE PUEDE INTERESAR: El sensual descuido de Jennifer Lopez que enloquece Instagram (VIDEO)

2. ¿Quiénes son los jueces de esta temporada?

La exitosa serie de baile “World of Dance” está dirigida por un equipo de jurado de extraordinarias superestrellas de baile: Jennifer Lopez (que también se desempeña como productora ejecutiva), Derek Hough, NE-YO y la presentadora y mentora Jenna Dewan.

Our #WorldofDance Season 2 dancers are EVERYTHING. @bustle has your first look at the incredible talent! 🌏https://t.co/ar2hiWebAN — World of Dance (@NBCWorldofDance) May 18, 2018

3. ¿A que horas y en que canal será la transmisión en vivo?

Los 16 episodios de la segunda temporada de WOD 2018 serán transmitidos por NBC a las 10 p.m. hora del este.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre desempleado gana 5 millones con la lotería, pero solo pide algo

4. ¿Cómo ver gratis y en vivo WOD 2018?

Si tienes suscripción a cable visita tu guía local para encontrar el canal de NBC. Si no tienes suscripción a cable puedes verlo a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana. También podrás verlo por Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

5. ¿Cuál es el premio mayor para el ganador?

La serie de Universal Television Alternative Studio y Nuyorican Productions dará a los bailarines la plataforma para mostrar sus talentos y la oportunidad de recibir un gran premio mayor de 1 millón de dólares.