Winnie the Pooh regresa a la pantalla grande en una cinta que tocará el corazón de muchos. Hace un año, la vida del autor A. A. Milne, creador de Winnie the Pooh, entre los personajes infantiles más reconocidos de todos los tiempos, fue evidenciada en “Hasta pronto, Christopher Robin” (2017), rara pero deficiente biografía fílmica sobre el proceso creativo de Milne inspirado en su hijo y sus animalitos de peluche. Los claroscuros de un padre tal vez poco sensible y su hijo con deslumbrante imaginación fue lo interesante de esa cinta.

Ahora en “Christopher Robin: un reencuentro inolvidable” se reinventa la historia del hijo de Milne dándole un tinte nostálgico similar al de “Descubriendo el país de Nunca Jamás”, sobre la vida de J. M. Barrie, creador de Peter Pan.

Forster imagina la supuesta vida adulta de Christopher Robin (Ewan McGregor) en crisis sobrellevada junto a su esposa Evelyn (Hayley Atwell) y su hija Madeline (Bronte Carmichael).

Para rehuir cualquier artificialidad, los personajes no son animados sino muñecos de felpa. Es una ventaja. Animarlos con estilo tradicional o 3-D habría dado por resultado un filme empalagoso. A pesar de ello, le falta para ser entrañable de la misma forma como lo son las aventuras animadas de Pooh y sus amigos.

La cinta poner al día cómo es vivir una eterna adolescencia. O mejor: preservar la infancia en la edad adulta.

Ambientada en el periodo de la segunda postguerra, Robin es el vivo retrato de una angustia existencial, con dificultades cotidianas. Así, su reencuentro con Pooh le ayuda a escapar.

