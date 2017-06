William Valdés se va ‘lejos’ tras su despido (FOTO)

Tras su inesperado despido de Univisión, William Valdés decidió irse de Miami. Al parecer el cubano se fue a tomar unas vacaciones para reponer fuerzas.

En una imagen que compartió el conductor aparece con maleta en mano, y con destino a un lugar hasta el momento desconocido.

“3 vuelos, 2 maletas, 23 horas en el aire… Cuando llegue voy a tener un jet lag (descompensación horaria) bien cab…. Sí, me voy solo (la foto la tomó mi madre) ¡Aquí no hay miedo!”, dijo Valdés en Instagram junto a una imagen desde el aeropuerto de Miami.

“Vinieron a decirme adiós”, explicó William quien también recibió el apoyo de sus excompañeros de Despierta América.

¡Qué emocionante aventura! Disfruta mi niño lindo. Te amo”, le dijo Karla Martínez.

Mientras que Francisca Lachapel aseguró: “Disfruta Willieee”.

Jackie Guerrido le escribió: “Tan bello! Have fun” y Alan Tacher le aconsejó: “cuídate brooooooo”. Además Clarissa Molina le dedicó unas palabras: “Have fun!!!!!!”.

Como se recordará fue el pasado martes cuando se dio a conocer la noticia de la salida de William de Despierta América. “Confirmamos que William Valdés dejará su posición como corresponsal de redes sociales en Despierta. Agradecemos a William por sus contribuciones y le deseamos todo lo mejor. Estaremos anunciando más sobre los planes que tenemos para Despierta… en las próximas semanas”, dijo Univision a través de un comunicado de prensa.

William hace unos días compartió un mensaje donde dijo cómo se sentía:

“A todos mis seguidores y al público en general, quiero agradecer sus mensajes, sus llamadas pero sobre todo su tiempo, ese tiempo que nos ha hecho convertirnos en una gran familia. Con ustedes he crecido, he compartido momentos de alegría, de tristeza, de vivir sueños cumplidos pero sobre todo de aprender a asimilar que el show debe continuar. Agradezco a Univision por esa gran oportunidad de que ustedes me conocieran y de que ahora junto a mí sigamos en la búsqueda de nuevas grandes oportunidades. Muy pronto les contaré de mi próximo proyecto y ojalá pueda contar con ustedes”.