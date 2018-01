El exconductor de Despierta América William Valdés estalló contra sus seguidores en Instagram. Y es que muchos usuarios comenzaron a decir que él se suicidaría y le suplicaban que no lo hiciera, a lo que el cubano respondió que él nunca ha pensado hacerlo y les pidió que lo dejen de seguir en su cuenta en Instagram.

“Muchos de ustedes me mandaron mensajes como diciéndome que ‘sé que estás en ese estado en el que te quieres suicidar, por favor no lo hagas’. Quiero que tengan sumamente claro que porque yo comparta lo que pasa en mi vida laboral, no les da ningún derecho a ustedes de ofenderme de esa manera”, dijo Valdés.

Una publicación compartida de WilliamValdes (@williamvaldes) el Ene 2, 2018 at 11:58 PST

Valdés continuó expresando: “Porque yo comparta con ustedes mi vida, no quiere decir y no les da el derecho a ustedes que me envíen esos mensajes. Estoy súper cansado”.

El artista finalizó asegurando que si le continúan enviando esos mensajes pidiéndole que no se suicide, que lo mejor que pueden hacer es que lo dejen de seguir en su cuenta en Instagram.

El cubano de 23 años de edad enfatizó que cuando hablaba sobre suicidio, se trataba de la controversia que se creó en relación a un afamado YouTuber que se encontraba de visita en Japón y grabó el cuerpo de un hombre que se había quitado la vida en el llamado ‘bosque de los suicidios’.

Una publicación compartida de WilliamValdes (@williamvaldes) el Dic 30, 2017 at 5:54 PST

“Me gustaría saber qué pasó con la salida de Despierta América y si hay una posibilidad de que te integres de nuevo ya que las redes sociales no son igual”, fue una pregunta de un seguidor del presentador que causó polémica y a lo que él respondió: “No y no”.

Otros usuarios decidieron enviarle mensajes cargados de buena vibra: “Mi Willi este será nuestro año, tu talento siempre se impone”, “Que Dios te bendiga y tus sueños se cumplan”, “Que se te realicen todos tus sueños”, “Te deseo lo mejor, siempre estaré para ti”, “Mucho amor para ti William”.